Antonio Banderas dice que tiene coronavirus

Antonio Banderas dio positivo al COVID-19, por lo que celebra su cumpleaños 60 en cuarentena.

El actor español anunció los resultados de su prueba el lunes en Instagram. Banderas dijo que pasará este tiempo en aislamiento, leyendo, escribiendo y haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión.

Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta, escribió.

Un vocero del actor no respondió de inmediato mensajes en busca de declaraciones.

Este año Banderas fue nominado a un Oscar al mejor actor por su papel protagónico en la película de su compatriota Pedro Almodóvar Dolor y gloria.