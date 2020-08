Pelosi: Amenazas de China y Rusia no son iguales

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi declaró el domingo que, si bien hay indicios de que tanto China como Rusia están tratando de interferir en las elecciones estadounidenses, las dos amenazas so no son iguales.

La amenaza más severa viene de Rusia, que está tratando de apuntalar al presidente Donald Trump en su ambición reeleccionista, indicó la líder demócrata.

No son equivalente, aseveró Pelosi

Rusia está las 24 horas del día, siete días a la semana, interfiriendo en nuestra elección. Lo hicieron en el 2016 y lo están haciendo ahora otra vez, expresó.

Exhortó a las agencias de inteligencia hacer más accesible la información sobre los detalles específicos de esas amenazas.

Un reporte de inteligencia elaborado la semana pasada indica que Rusia está usando una gran variedad de herramientas para debilitar al candidato demócrata Joe Biden e impulsar a Trump mediante la desinformación en las redes sociales.

El reporte de inteligencia, elaborado por William Evanina, director del Centro Nacional de Contrainteligencia, afirma que China está bregando para que no gane Trump y ha intensificado sus críticas contra el actual gobierno estadounidense. Agregó que Irán también quiere que Trump pierda.

Pelosi aseguró que no es apropiado equiparar las amenazas de China y Rusia.

Ellos dicen que los chinos prefieren a Biden. Eso no lo sabemos, pero eso es lo que dicen. Pero China no está tratando de interferir en las elecciones presidenciales, aseguró Pelosi.

El asesor de seguridad nacional del gobierno actual, Robert O™Brien, declaró el domingo que Estados Unidos se toma muy en serio cualquier amenaza electoral. Indicó que China ha lanzado ciberataques e intentos de phishing con respecto a nuestra infraestructura electoral.

Eso no lo vamos a aceptar. Vamos a tomar toda acción necesaria para mantener fuera a todo agente extranjero, ya sea China o Rusia o Irán o Cuba o Venezuela o quien sea, expresó O™Brien.

Pelosi habló en los programas State of the Union de CNN y Fox News Sunday de Fox. O™Brien habló en Face the Nation del canal CBS.