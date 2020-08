Who™s the Boss? regresa con Tony Danza y Alyssa Milano

La vieja serie de comedia Who™s the Boss? (¿Quién manda a quién?) será resucitada para deleite de sus devotos fans.

Tony Danza y Alyssa Milano retomarán sus papeles de padre e hija en una secuela que produce Sony Pictures Television, dijo el estudio el martes.

La serie original creada por Martin Cohan y Blake Hunter se transmitió de 1984 a 1992 y fue un éxito para ABC, aun cuando no fue bien recibida por la crítica. Un total de 196 episodios se transmitieron en sus ocho temporadas.

La nueva versión gira en torno al personaje de Danza, Tony Micelli, exbeisbolista y ahora amo de llaves retirado, y el personaje de Milano, Samantha. La hija vive en la casa donde la serie original se desarrolló y es madre soltera, dijo Sony.

El productor veterano Norman Lear, quien formó parte de la nueva versión de su serie original One Day at a Time (Un día a la vez), es uno de los productores de Who™s the Boss?, al igual que Danza y Milano.

La nueva comedia explorará las diferencias generacionales, así como puntos de vista y estilos de crianza opuestos dentro de la dinámica de una familia moderna en 2020, a tono con los programas de Lear, dijo Sony en un comunicado.

Sony dejó la puerta abierta para la participación de Judith Light, cuyo personaje de Angela solía discutir con Tony primero como su jefa y luego como su enamorada, y la de Danny Pintauro, quien interpretaba a Jonathan, el hijo de Angela.

Ellos apoyan la nueva serie, dijo el estudio. El elenco se mantiene muy unido hasta el día de hoy y espera encontrar maneras creativas para trabajar con sus personajes en el programa.

Katherine Helmond, quien fue nominada al Emmy y ganó un Globo de Oro por su papel de Mona, la madre de Angela, falleció en febrero de 2019 a los 89 años.

No se anunció si la canción de la serie original, Brand New Life, se escuchará de nuevo.