Explosión en Beirut deja más de 70 muertos y 3.000 heridos

Una enorme explosión sacudió el martes el centro de Beirut, destruyendo gran parte del puerto de la ciudad, dañando edificios, y rompiendo ventanas y puertas mientras una enorme nube de humo en forma de hongo se elevaba hacia el cielo. Más de 70 personas fallecieron y por lo menos 3.000 resultaron heridas, informaron las autoridades, que añadieron que hay cuerpos enterrados bajo los escombros.

La explosión golpeó con la fuerza de un sismo de magnitud 3,5, de acuerdo con el centro de geociencia alemán GFZ, y se escuchó en sitios tan lejanos como Chipre, que está ubicado al otro lado del mar Mediterráneo.

La repentina devastación abrumó a un país que ya lidiaba con la pandemia de coronavirus y con una crisis económica. Horas después de la explosión, las ambulancias seguían trasladando a los heridos. Los hospitales de Beirut rápidamente se saturaron y pidieron suministros de sangre y generadores para seguir funcionando.

En varias cuadras a la redonda del puerto, donde ocurrió la explosión, residentes bañados en sangre se tambaleaban por las calles llenas de automóviles volcados y cubiertas con escombros de los edificios destrozados. A kilómetros de distancia, las ventanas y puertas quedaron hechas pedazos. Los helicópteros del ejército ayudaban a combatir los incendios en el puerto.

El ministro del Interior Mohammed Fahmi comentó a una televisora local que parecía que la explosión fue causada por la detonación de más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio que había estado en un almacén en el puerto desde que fue confiscado de un carguero en 2014. Los testigos reportaron haber visto una columna de humo de color naranja, algo que generalmente aparece cuando se libera dióxido de nitrógeno luego de una explosión que involucra nitratos.

De momento se desconoce la causa de la explosión. Unos videos mostraban lo que parecía ser un incendio en el puerto momentos antes. Las cadenas de televisión locales reportaron que un almacén de fuegos artificiales estaba involucrado. El fuego al parecer se extendió a un edificio adyacente, dando pie a una explosión más grande, que creó una nube en forma de hongo y generó una onda expansiva.

La explosión se produjo en medio de continuas tensiones entre Israel y el grupo militar Hezbollah en la frontera sur de Líbano. Muchos residentes reportaron haber escuchado aviones justo antes de la explosión, avivando los rumores de que fue un ataque, aunque los sobrevuelos militares israelíes son algo frecuente.

Un funcionario del gobierno de Israel dijo que su nación no tuvo nada que ver con la explosión. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir el asunto con los medios. Los funcionarios israelíes generalmente no comentan sobre informes extranjeros. El gobierno israelí ofreció ayuda de emergencia a través de intermediarios internacionales.

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está listo para ayudar a Líbano, mientras que el secretario de Estado Mike Pompeo expresó su más sentido pésame.

El incidente fue impactante, incluso para una ciudad que ha sufrido una guerra civil de 15 años, ataques suicidas con explosivos, bombardeos por parte de Israel y asesinatos motivados por cuestiones políticas.

El ministro de Salud Hassan Hamad dijo que la cifra preliminar de muertos era de más de 70 y que más de 3.000 personas habían resultado heridas. Añadió que los hospitales apenas podían con el flujo de personas y que había ofertas de ayuda por parte de las naciones árabes y amigas de Líbano.

El gobernador de Beirut, Marwan Abboud, comenzó a llorar mientras recorría el sitio, diciendo: Beirut es una ciudad devastada. El primer ministro Hassan Diab prometió que los responsables pagarán.

Al inicio de una conferencia de prensa sobre coronavirus en la Casa Blanca, Trump señaló que la explosión parecía un ataque terrible". Cuando un reportero le preguntó si estaba seguro de que había sido un ataque, el mandatario respondió: Me reuní con algunos de nuestros mejores generales y ellos parecen sentir que así fue.

Pero uno de los principales expertos en bombas de Israel, Boaz Hayoun, dijo que los fuegos artificiales podrían haber sido un factor para generar la explosión más grande. Antes de la explosión grande... en el centro del fuego, se podían ver destellos y escuchar sonidos como de maíz reventado y silbidos, comentó Hayoun, propietario del Tamar Group, que trabaja estrechamente con el gobierno de Israel en cuestiones de seguridad y certificación que involucran explosivos. Este es un comportamiento muy específico de los fuegos artificiales, añadió.

___

Los periodistas de The Associated Press Sarah El Deeb, Josef Federman en Jerusalén y Jon Gambrell en Dubái, Emiratos írabes Unidos, contribuyeron a este despacho.