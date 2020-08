México purga agencias de vinculados con García Luna

Las autoridades mexicanas despidieron a varios máximos directivos de la Guardia Nacional y de otras partes del aparato de seguridad del país debido a sus lazos con un exsecretario de Seguridad Pública que enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico.

El actual secretario de Seguridad Pública de México, Alfonso Durazo, dijo el martes que dos directores generales de la Guardia Nacional, además de funcionarios del sistema penitenciario y del centro nacional de inteligencia fueron relevados de sus tareas. En total, 18 funcionarios han sido destituidos en meses recientes a causa de sus vínculos con Genaro García Luna, agregó.

Son posiciones de confianza. Consecuentemente, pueden ser retirados de la responsabilidad, precisamente por la pérdida de confianza, dijo Durazo.

Los fiscales federales en Estados Unidos dicen que García Luna recibió decenas de millones de dólares en sobornos para proteger al cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán. García Luna, que espera juicio en Nueva York, niega las acusaciones.

García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigaciones de México de 2001 a 2005 y de 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública, antes de mudarse a Estados Unidos. Fue arrestado en diciembre en Texas.

No hay procesos penales porque no se les está despidiendo porque se les haya encontrado alguna irregularidad en su desempeño, dijo Durazo. Pero no podemos ser ingenuos en este tema y sabemos que la red de complicidades se va tejiendo cuando las carreras profesionales crecen de manera paralela, en este caso a García Luna, agregó.

Los funcionarios despedidos estaban en el ámbito de la dependencia directa de García Luna, directa o inmediata, dijo.

La semana pasada, los fiscales estadounidenses anunciaron cargos contra otros dos exaltos funcionarios de seguridad mexicanos acusados también de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa. Los excomandantes de la policía federal Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García no habían sido arrestados.