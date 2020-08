Estado Islámico ataca prisión de Afganistán

El grupo Estado Islámico se atribuyó el domingo la responsabilidad de un complejo ataque con un coche bomba y varios hombres armados a una prisión en el este de Afganistán, que las autoridades afganas dijeron dejó al menos tres muertos y 24 heridos.

El intercambio de disparos durante horas entre las fuerzas de seguridad afganas y los insurgentes en la ciudad de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, aún continuaba el domingo en la noche, y probablemente el número de víctimas aumentará, según Attaula Khogyani, portavoz del gobernador provincial.

Tariq Arian, vocero del Ministerio del Interior, señaló que al menos tres personas murieron, mientras que Zahir Adil, portavoz del Ministerio de Salud de la provincia, indicó que hay 24 heridos.

La filial del grupo Estado Islámico en Afganistán, que tiene su sede en la provincia de Nangarhar, se atribuyó la responsabilidad del ataque.

El atentado del domingo ocurrió un día después de que la agencia de inteligencia de Afganistán informó que las fuerzas especiales afganas habían abatido a un alto comandante del grupo Estado Islámico cerca de Jalalabad.

Tenemos una tregua y no estamos involucrados en ninguno de esos ataques en ninguna parte del país, dijo el portavoz político del Talibán, Suhail Shaheen, a The Associated Press. Añadió que no estaba al tanto de los detalles del atentado en Jalalabad.

El Talibán declaró un cese del fuego de tres días a partir del viernes debido al feriado musulmán de Eid al-Adha. También había negado cualquier participación en un ataque suicida en la provincia oriental de Logar la tarde del jueves, en el que murieron al menos nueve personas y al menos 40 resultaron heridas, informaron las autoridades.

Afganistán ha registrado un incremento reciente en la violencia, y la filial local del grupo Estado Islámico se ha atribuido la mayoría de los ataques.

Las Naciones Unidas emitieron un informe el mes pasado en el que calculan que en Afganistán hay alrededor de 2.200 miembros del grupo Estado Islámico, y que a pesar de que la organización se encuentra en un retiro territorial y su cúpula está mermada, sigue siendo capaz de llevar a cabo ataques en gran escala en varias partes del país, incluyendo Kabul.

La periodista de The Associated Press Kathy Gannon contribuyó desde Islamabad.