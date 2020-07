Fallece Alan Parker, director de Evita, Midnight Express

the Wall, una ópera rock surrealista; The Commitments, la trayectoria de una banda de soul de Dublín: y Evita, la versión fílmica del musical de Andrew Lloyd Webber, con Madonna en el papel de la ex primera dama argentina y Antonio Banderas como Che.

Presidió el Instituto Británico del Cine y el Consejo del Cine del Reino Unido. La reina Isabel II le otorgó un título de caballero en 2002.

Era mi amigo más antiguo e íntimo", dijo su colega David Puttnam. "Yo siempre admiré su talento. Mi vida y las de otros que lo amaban y respetaban no volverán a ser lo mismo.

Le sobreviven su esposa, Lisa Moran-Parker, sus hijos Lucy, Alexander, Jake, Nathan y Henry, y siete nietos.