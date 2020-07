Show de J.Lo y Shakira en Super Bowl recibe 4 noms al Emmy

fue postulado a mejor composición musical para una serie por The Mandalorian de Disney+.

Sheila E. y el dúo de productores Jimmy Jam & Terry Lewis fueron nominados a mejor dirección musical por su trabajo en el especial de TV Let™s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince. La gala de los Grammy de 2020 recibió cuatro nominaciones, a mejor dirección, diseño de iluminación, mezcla de sonido y diseño de producción.

The Masked Singer obtuvo dos nominaciones, incluyendo a mejor programa de competencia, y le mereció una mención al actor, rapero y presentador de TV Nick Cannon, uno de sus productores ejecutivos. The Voice recibió seis nominaciones.

El saxofonista de jazz Kamasi Washington, quien creó música para el documental de Michelle Obama Becoming, fue nominado a mejor composición musical para una serie documental o especial de TV.