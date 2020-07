EEUU: Activistas de Portland demandan por gas lacrimógeno

Dos grupos que protestan por los agentes federales enviados por el presidente Donald Trump a Portland para controlar las manifestaciones afuera de un tribunal federal, han demandado al Departamento de Seguridad Nacional bajo el argumento de que violó la Constitución al enviar agentes para dispersar a la multitud con gas lacrimógeno y balas de goma.

Los grupos Wall of Moms (Muro de las Mamás) y Don™t Shoot Portland (No Disparen Portland) presentaron la demanda el lunes contra el secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf y otros funcionarios federales. La agencia no respondió de momento una petición de comentario sobre la demanda.

Miembros del grupo de las madres han sido rociadas con gas lacrimógeno noche tras noche, dejándolas vomitando e incapaces de comer o dormir por el veneno tóxico que les arrojan, alega la demanda.

La demanda afirma que las tácticas son ilegales y dice que la presencia de los agentes en Portland viola un principio fundamental de la democracia estadounidense porque los agentes básicamente realizan tareas de la policía local que están reservadas para las autoridades locales y estatales.

La demanda se presentó en la Corte de Distrito de Washington, D.C., después de que los alcaldes de Portland y de otras cinco grandes ciudades de Estados Unidos apelaron al Congreso para que declare ilegal el envío de agentes federales militarizados a ciudades que no quieren su presencia.

El uso escandaloso de las fuerzas federales por el gobierno a pesar de las objeciones de las autoridades locales nunca debería suceder, escribieron los alcaldes de Portland; Seattle; Chicago; Kansas City; Albuquerque y Washington a los dirigentes de las dos cámaras.

El alcalde de Portland, Ted Wheeler, y la funcionaria municipal Jo Ann Hardesty pidieron una reunión el lunes por la noche con Wolf para discutir un cese de fuego y el retiro de las fuerzas federales de la ciudad.

Sin embargo, el fiscal general de Oregon, Billy J. Williams, insistió el lunes en que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Alguaciles Federales y el Servicio de Protección Federal permanecerán en Portland mientras los manifestantes sigan atacando el tribunal federal Mark. O. Hatfield.

La ciudad ha visto protestas todas las noches desde que George Floyd murió en Minneapolis el 25 de mayo cuando un policía le oprimió el cuello con la rodilla durante casi ocho minutos.

