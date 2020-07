Pelosi critica demora de republicanos en paquete de ayuda

estuvieron unas horas en el Capitolio más tarde el domingo para darle lo que Meadows dijo eran los toques finales a una propuesta de ayuda de 1 billón de dólares que se prevé presente el lunes el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell.

Terminamos, dijo Mnuchin al salir él y Meadows del Capitolio tras reunirse con personal del Partido Republicano.

Meadows dijo que la Casa Blanca buscaba claridad en un puñado de cuestiones pendientes previo al lunes. Tenemos un acuerdo en principio, señaló.

Tanto Mnuchin como Meadows dijeron horas antes que podría ser necesario aprobar primero la propuesta más limitada para garantizar que los subsidios por desempleo mejorados no se agoten para millones de estadounidenses. Mencionaron que eran prioritarios los subsidios por desempleo, el dinero para ayudar a las escuelas a reabrir, los créditos fiscales para evitar que la gente pierda sus trabajos y las protecciones contra demandas para escuelas y negocios.

Pelosi ha dicho que se opone a aprobar un paquete de ayuda gradual.

Podemos movernos muy rápido con los demócratas sobre estas cuestiones, dijo Mnuchin.

Por separado, el asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow dijo que una moratoria federal de desalojo sobre millones de unidades de alquiler, que iba a expirar al final del mes, será prorrogada.

La alargaremos, comentó, sin especificar qué tanto.

Los republicanos han argumentado que las prestaciones federales por desempleo deberían reducirse porque la combinación de la ayuda estatal y federal dejó a mucha gente en mejor posición financiera de la que tenían antes de la pandemia, y por lo tanto con pocas ganas de regresar a sus empleos.

Pelosi criticó el bloqueo de parte de los republicanos. Los demócratas aprobaron un paquete de ayuda por 3 billones de dólares hace un par de meses, con el objetivo de azuzar a los republicanos a negociar. Estos suspendieron abruptamente la presentación de su proyecto de ley la semana pasada en medio de diferencias entre los senadores y la Casa Blanca.

Están en desorden y esa demora le está causando sufrimiento a las familias estadounidenses", afirmó Pelosi.

La Casa Blanca planteó la idea de reducir la ayuda adicional de nuevo a 100 dólares semanales, mientras que los republicanos del Senado preferían 200. En general, los republicanos están de acuerdo en ir eliminando gradualmente el apoyo de una cantidad fija a una en la que se asegure no sea mayor al 70% del salario que tenía el empleado.

___

Meadows habló con el programa This Week" de la cadena ABC, Mnuchin estuvo en Fox News Sunday, Pelosi y Cruz aparecieron en el programa Face the Nation de CBS, y Kudlow fue entrevistado en State of the Union" de CNN.

___

Superville informó en Bridgewater, Nueva Jersey. La periodista de The Associated Press Hope Yen en Washington contribuyó a este despacho.