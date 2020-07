Muere actriz Olivia de Havilland a 104 años

Olivia de Havilland, célebre actriz conocida sobre todo por su papel de la bondadosa Melanie en Lo que el viento se llevó, ha muerto. Tenía 104 años.

Su agente Lisa Goldberg dijo que la actriz murió pacíficamente de causas naturales el domingo en su hogar en París.

La morena de ojos grandes era una de las últimas estrellas de la era de los estudios y la última sobreviviente de los protagonistas de Lo que el viento se llevó. Hermana de la actriz Joan Fontaine, de Havilland ganó el Oscar por To Each His Own (Vida íntima de Julia Norris) and The Heiress (La heredera), y coprotagonizó varias películas con Errol Flynn, entre ellas The Adventures of Robin Hood (Las aventuras de Robin Hood).

Se destacó también al oponerse con éxito a los estudios de Hollywood por extender el contrato de un actor sin su consentimiento.

Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939 y basada en la novela de Margaret Mitchell sobre la Guerra Civil norteamericana, suele ser mencionada como una de las películas más taquilleras de la historia, aunque actualmente es criticada por la manera en que retrata a los negros en el sur de Estados Unidos.

Aun así, De Havilland recordaba la película como una de las mejores experiencias de mi vida. Era algo que yo quería hacer, encarnar un personaje que me encantaba.

En una carrera que se extendió por seis décadas, de Havilland protagonizó roles diversos, desde una madre soltera hasta una paciente de hospital psiquiátrico en The Snake Pit (Nido de víboras).

Con su cabello oscuro, De Havilland proyectaba tanto suave ternura como fortaleza interna o audacia picaresca, una versatilidad que llevó al crítico James Agee a confesar que se sentía vulnerable a Olivia de Havilland en todo mi ser a excepción del nervio cubital.

Protagonizó junto a Errol Flynn varios dramas, westerns y películas históricas y fue una memorable Maid Marian en Las Aventuras de Robin Hood. Pero De Havilland a veces deseaba roles más difíciles, sintiendo que sus cualidades físicas la dejaban encasillada en personajes dulces y románticos.

Su frustración eventualmente la llevó a demandar as Warner Bros en 1943 cuando el estudio trató de mantenerla atada al contrato después de que caducó, alegando que la habían suspendido porque rechazó ciertos roles. Su amiga Bette Davis había sufrido una desventura parecida en los años 1930, pero de Havilland ganó su pleito cuando el Tribunal de Apelaciones de California falló que ningún estudio tenía el derecho de prorrogarle el contrato a un artista sin su consentimiento.

De Havilland ganó el Oscar en 1946 por su actuación en Vida íntima de Julia Norris, un drama sobre una madre soltera. Ganó otro Oscar tres años más tarde por La heredera, en que encarnó una ama de casa sencilla junto con Montgomery Clift y Sir Ralph Richardson. En 2008, de Havilland recibió la Medalla Nacional de las Artes y dos años después la Legión de Honor de Francia.

También se hizo famosa por ser hermana de Fontaine, con quien tenía una tensa relación. En una entrevista en 2016, de Havilland se refirió a su difunta hermana como esa dragona y aseveró que sus recuerdos de Fontaine, quien había fallecido en el 2013, eran polifacéticas, desde tiernas hasta distantes.

Italie reportó desde Nueva York. La ex corresponsal de AP Dolores Barclay contribuyó con esta nota.