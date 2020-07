Filarmónica de Bogotá brinda concierto callejero

En estos tiempos de estrés y restricciones por la crisis del coronavirus, un poco de música en la calle no cae nada mal. Por eso, cuatro integrantes de la Filarmónica juvenil de Bogotá ofrecieron el viernes, para sorpresa de los transeúntes, un concierto de una hora que espera sirva como una terapia para sobrellevar la pandemia.

La iniciativa musical tiene lugar en momentos en que el país vive una cuarentena obligatoria que se extenderá hasta el 1 de agosto. El concierto se ejecutó en una estación del Transmilenio al oeste de la capital.

Gabriel Castellanos, vocero de la Filarmónica, dijo a The Associated Press que esta es la segunda presentación callejera que realizan en una estación de transporte público en Bogotá y que la idea es seguir celebrándolas una vez al mes a medida que evoluciona la dura situación del COVID-19.

Esta presentación también busca comunicar un mensaje de bioseguridad, invitando a los usuarios a que sean rigurosos con el autocuidado y la responsabilidad al acceder a este servicio de transporte masivo, indicó.

El secretario de Cultura, Nicolás Montero, dijo que vivimos días únicos que han mostrado la mejor cara de los y las bogotanas, cada uno aportando para cuidarse y cuidar de los demás".

Hoy queremos abrazar desde el arte y la cultura, con la música de nuestra Orquesta Filarmónica a los ciudadanos que cuidan y se mueven en Transmilenio, agregó. "Todos comprometidos con el autocuidado y cuidado mutuo, seguiremos haciendo frente a este momento.

El cuarteto de contrabajos y percusión interpretó temas legendarios de diversos géneros como rock, jazz, bebop y algunos con ritmos latinos. Yesterday de los Beatles, Blue Monk de Thelonious Monk y Moliendo Café de Hugo Blanco fueron algunos.

Para í“scar Charry, uno de los músicos de 25 años, se trató de su primera experiencia tocando en una estación del transporte masivo en Bogotá.

"Queremos brindarles un poco de música, que se olviden por un momento de sus problemas y de esta pandemia, pero que también guarden el distanciamiento y lleven el tapabocas; este virus es mortal y esto es como una terapia musical aunque sea por un momento, destacó a la AP.

René Lindo, un usuario del Transmilenio y comerciante 63 años, se emocionó con la presentación. Dijo que recordó épocas atrás de cuando estuvo en Europa y llegó a disfrutar esos temas.

Me encontré aquí con tres contrabajos y una batería, cosa que me encanta", señaló. Para mí es una terapia; viví mucho en Francia y me hizo recordar.

"La gente del común usualmente no la escucha, le gusta las rancheras o vallenatos, (pero espero que) escuchando estos temas se enamoren de la música... Y además nos dejaron un mensaje que hay que cuidarnos y seguir con rigor el aislamiento y colocarnos el tapabocas, agregó.

El Transmilenio, con nueve troncales, 130 estaciones y con más de 2.400 autobuses, mueve a 2,5 millones pasajeros al día, según las autoridades. Sin embargo, en estos momentos de pandemia está operando a menos de la mitad de su capacidad por medidas de bioseguridad.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, Colombia tenía a la fecha 226.373 contagios acumulados y 7.688 fallecidos. Más de 74.000 de los casos se reportaron en Bogotá.

