Designan a Jordan Henderson futbolista del año en Inglaterra

Jordan Henderson fue elegido el futbolista del año en Inglaterra en una votación entre periodistas y analistas del medio el viernes después de haber guiado al Liverpool a su primer título de la liga inglesa en 30 años y por su papel de protagonista en la recaudación de dinero para el servicio sanitario británico durante la pandemia del coronavirus.

Henderson obtuvo más votos que el mediocampista Kevin De Bruyne, del Manchester City, para llevarse el galardón de la Asociación de Escritores de Fútbol.

Si bien lo agradezco, no siento que pueda aceptar esto por mi cuenta, declaró el mediocampista, que alzó el trofeo de la Premier el miércoles. No creo que todo lo que he logrado en esta temporada y en realidad durante toda mi carrera lo haya hecho por cuenta.

Le debo mucho a un gran número de distintas personas, pero a nadie más que a los actuales compañeros, que han sido simplemente increíbles y merecen un poco de esto tanto como yo.

La conquista de la Premier representó la conclusión de un asombroso periodo de 13 meses del Liverpool en el cual el club también se coronó en la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes. Henderson ha sido un inspirador líder en ese tiempo, ofreciendo grandes actuaciones con el Liverpool.

El mediocampista inglés también jugó un papel importante durante el periodo de inactividad de la liga durante la pandemia, al liderar una iniciativa que unió a varios jugadores con una organización de obras de caridad para reunir dinero para el Servicio Nacional de Salud.

El liderazgo es intangible y suele ser imposible de cuantificar a menos que sea indiscutible, afirmó la presidenta de la Asociación de Escritores de Fútbol, Carrie Brown. Jordan Henderson es tanto el máximo profesional y ahora una auténtica leyenda del Liverpool.

El galardón al Futbolista del Año, de la Asociación de Escritores de Fútbol, es el premio individual en el fútbol más antiguo de todo el mundo. Fue otorgado por primera vez en 1948.