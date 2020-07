China lanza ambiciosa misión a Marte

China lanzó el jueves su más ambiciosa misión a Marte hasta ahora, en un osado intento de igualar a Estados Unidos como país que ha posado una nave sobre la superficie del planeta rojo.

El cohete Gran Marcha 5 despegó bajo cielos despejados de la Isla Hainan, al sur del territorio continental chino, ante la mirada entusiasta de una multitud de espectadores al otro lado de la bahía.

Esta es una especie de esperanza, una especie de fuerza, manifestó Li Dapeng, cofundador de Mars Society, un grupo de activismo a favor de la exploración espacial. Estuvo en el lugar viendo en lanzamiento junto con su esposa, su hijo de 11 años y otros 2.000 espectadores.

Unos 45 minutos después estallaron los aplausos y vivas cuando el comandante de la misión Zhang Xueyu en la sala de control anunció que todo iba bien.

La sonda rumbo a Marte ha ingresado correctamente a la órbita prevista, expresó en comentarios al canal estatal CCTV.

La agencia espacial china explicó que el cohete transportó a la sonda por 36 minutos antes de colocarla exitosamente en el rumbo zigzagueante que la sacará de la órbita terrestre y la llevará a la de Marte.

Liu Tongjie, vocero de la misión, indicó en una sesión informativa con periodistas que el lanzamiento es un paso importante en el avance de China hacia las profundidades del espacio.

Añadió que el objetivo chino no es competir con ningún otro país sino explorar el universo pacíficamente.

Es la segunda misión a Marte lanzada esta semana, luego del lanzamiento de un cohete de los Emiratos írabes Unidos efectuado en Japón el lunes. Estados Unidos se dispone a lanzar Perseverance, su más explorador más avanzado hasta ahora, hacia Marte desde Cabo Cañaveral en Florida la semana entrante.

Es asombroso que otra nación está deseosa de explorar Marte, indicó Katarina Miljkovic, científica de planetas en la Universidad Curtin en Australia. Es como un maratón espacial en el que todos los países desean participar.

