El primer álbum póstumo del rapero Juice WRLD Legends Never Die está muy vivo en las listas de popularidad.

El álbum de 21 canciones rompió varios récords cuando debutó en el primer lugar de la lista Billboard 200 de álbumes esta semana. Con el equivalente a 497.000 álbumes vendidos, de acuerdo con sus ventas digitales y streams, Legends Never Die es el mayor debut póstumo en 23 años desde que Tupac y Notorious B.I.G. lanzaron álbumes de manera tras su muerte en 1997.

Legends Never Die fue estrenado el 10 de julio. Juice WRLD, cuyo nombre verdadero era Jarad Anthony Higgins, falleció por una sobredosis accidental de oxicodona y codeína en Chicago en diciembre.

El álbum también tiene las mayores ventas en una semana para cualquier álbum lanzado en lo que va del año. De igual manera ostenta la mejor semana de streaming en 2020, y el cuarto lugar histórico en cuanto a streamings para un álbum.

Cinco canciones de Legends Never Die debutaron en el top 10 de la lista Hot 100 esta semana, incluyendo Come & Go (No. 2); Wishing Well (No. 5); Conversations (No. 7); Life™s a Mess (No. 9); y Hate the Other Side (No. 10). Juice WRLD es el tercer artista en colocar cinco canciones en el top 10 en una semana después de Drake y los Beatles.

El enorme amor que millones de admiradores de la música tienen claramente por Jarad nos recuerda qué tanto siguen brillando en el mundo sus palabras poéticas, creatividad y lado luminoso, dijeron la madre de Juice WRLD, Carmela Wallace, y el sello discográfico Grade A en un comunicado. Esta primera colección de canciones es un recordatorio conmovedor de su enorme talento artístico y su honestidad emocional. La música era su pasión y grabar le dio el canal para compartir todo lo que le pasaba.

Legends Never Die, el tercer álbum de estudio del fallecido artista tiene colaboraciones con Halsey, Marshmello, Trippie Redd y Polo G. Incluye varios éxitos certificados platino como Lucid Dreams con un sampleo de Sting, que alcanzó el segundo lugar de la lista Hot 100 de Billboard en 2018.

El nuevo álbum fue lanzado en Grade A e Interscope Records, por lo que Universal tiene seis de las canciones en el top 10 de la lista Hot 100 gracias al éxito de Juice WRLD y DaBaby Rockstar, que está en su sexta semana en la cima.