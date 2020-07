Nicki Minaj anuncia que espera su 1er hijo

Nicki Minaj está creando algo nuevo para los próximos meses: su primer hijo.

La rapera anunció el lunes que está embarazada publicando en Instagram fotos de sí misma con una pancita. La leyenda de una de ellas dice solo #Preggers (#Preñada)

En otra, escribió: Amor. Matrimonio. Cochecito de bebé. Desbordante de emoción & gratitud. Gracias a todos por los buenos deseos.

Minaj se casó con Kenneth Petty el año pasado. La pareja salió por un tiempo cuando ambos eran adolescentes y se reunió en 2018.

Musicalmente, Minaj también tuvo un año ganador al encabezar dos veces la lista Hot 100 de Billboard. Su remix de Say So de Doja Cat la ayudó a lograr su primer No. 1, pese a haber lanzado múltiples éxitos a lo largo de su carrera. Y llegó a la cima de la lista otra vez con Trollz, su colaboración con 6ix9ine.