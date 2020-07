Vandalizan de nuevo mural de Black Lives Matter en NY

Un mural de Black Lives Matter pintado sobre la calle frente a la torre que lleva el apellido del presidente Donald Trump en la ciudad de Nueva York se ha convertido en frecuente blanco de vandalismo: en menos de una semana lo han manchado en tres ocasiones.

En el incidente más reciente, dos mujeres fueron arrestadas el sábado alrededor de las 3:00 de la tarde cuando, de acuerdo con la policía, vertían pintura negra sobre el mural, de casi una cuadra de largo afuera de la Torre Trump, en la elegante Quinta Avenida en Manhattan.

Un video tomado por un transeúnte muestra cuando los agentes rodean a una de las mujeres al tiempo que embarraba pintura en la letras de color amarillo brillante y gritaba: a ellos no les interesan las vidas afroestadounidenses.

Uno de los agentes resbaló por la pintura y cayó al piso, sufriendo lesiones de cabeza y brazo, señaló la policía. Fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se encontraba en condición estable.

Un portavoz del departamento de policía dijo que los nombres de las mujeres y la información sobre los posibles cargos contra ellas no estaban disponibles de momento.

El mayor sindicato de policías de la ciudad, la Asociación Indulgente de la Policía, dijo en un tuit: Por fortuna nuestro hermano estará bien, pero estas tonterías deben parar. Nuestra ciudad está en crisis. Pintar las calles no ayuda a nadie.

El acto de vandalismo del sábado sucedió menos de 24 horas después de que tres personas fueran captadas en una cámara de vigilancia cuando vertían pintura azul sobre las letras alrededor de las 4:00 de la tarde del viernes, mientras una mujer arrojaba volantes sobre el mural que hacían referencia a la muerte a tiros de un niño de un año en Brooklyn, dijo la policía.

Los agentes encontraron poco después a las tres personas con sus manos y ropa manchadas de azul, indicó la policía. Según el video del incidente, una de ellas llevaba una camisa con la frase All Lives Matter (Todas las vidas importan) y otra llevaba una prenda de apoyo al presidente Trump.

Las tres fueron arrestadas, se les presentaron cargos por daños a la propiedad y luego liberadas con orden de presentarse ante una corte en una fecha posterior.

La mujer, de 64 años, recibió una citación judicial por difusión ilegal de mensajes mediante volantes.

Una fotografía facilitada por la policía muestra uno de los volantes diseñado como meme de internet, con un retrato amplificado de Davel Gardner Jr., de un año, que murió de un disparo. La imagen tenía en primer plano la frase ¿Importó mi vida? seguida de un emoji llorando.

El lado del retrato de Gardner estaba escrito un mensaje con marcador rojo: No me mató un policía. Me mató una persona de raza negra. ¿Dónde está BLM?

La policía ha difundido imágenes de cámaras de video en que se ve a dos hombres corriendo y apuntando con sus pistolas, que se cree están implicados en el tiroteo del 11 de julio. Testigos afirman que ambos sujetos bajaron de un vehículo y dispararon en múltiples ocasiones contra un grupo antes de huir en su auto. No se han efectuado arrestos.

Por otro lado, la policía continúa buscando a un hombre con pantalones cortos negros y una camiseta azul oscuro que fue visto derramando pintura roja sobre el mural alrededor del mediodía del lunes.

Las palabras Black Lives Matter han sido pintadas con letras grandes en varias calles de Nueva York y otros lugares en las últimas semanas para mostrar apoyo al movimiento que exige justicia y reformas después de las muertes de George Floyd y otros afroestadounidenses a manos de la policía.

El alcalde Bill de Blasio ayudó la semana pasada a repintar las letras frente a la Torre Trump, un rascacielos de uso mixto ubicado en la Quinta Avenida.

Trump se quejó el mes pasado en un tuit que pintar las palabras en la Quinta Avenida frente a su edificio denigraría esta avenida de lujo.

