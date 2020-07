Roma nombra auditorio en honor a Ennio Morricone

El ayuntamiento de Roma votó el viernes a favor de renombrar una de sus salas de concierto en honor del compositor galardonado con el Oscar Ennio Morricone, quien falleció la semana pasada en la capital italiana.

Auditorio Parque de la Música (Auditorium Parco della Musica) se llamará a hora Auditorio Ennio Morricone.

Morricone ganó un Oscar a la trayectoria en 2007 así como un Oscar en 2016 por la música de The Hateful Eight (Los 8 más odiados).

En una ceremonia en el ayuntamiento de la ciudad, el director italiano Giuseppe Tornatore, cuya película Cinema Paradiso con música de Morricone ganó el Oscar a la mejor película de lengua extranjera, trató de contener las lágrimas al rendir homenaje al compositor.

Tornatore recordó cómo a Morricone le gustaba decir que en el silencio uno encuentra la clave de la música. El compositor falleció el 6 de julio a los 91 años.

Quizá el silencio que él inició hace unos días es lo que será lo más difícil para nosotros de escuchar, porque será un silencio muy, muy largo.

Entre la memorable música de Morricone para películas destaca aquella con aullidos de coyote para el clásico del Spaghetti Western El bueno, malo y el feo (Il buono, il brutto, il cattivo) así como las canciones de la épica Once Upon A Time In America (Érase una vez en América), ambas dirigidas por su compañero de clase Sergio Leone.