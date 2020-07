Dr Luke se recupera gracias a Saweetie, Doja Cat, Juice WRLD

El controvertido productor musical Dr. Luke fue alguna vez artífice de éxitos pop para prácticamente todas las estrellas femeninas, de Katy Perry a Kelly Clarkson y Britney Spears. En 2020 ha regresado a las listas de popularidad trabajando con raperos conocidos como Lil Wayne, Juice WRLD, Saweetie y Doja Cat.

El músico, que libra una dura batalla legal contra su excolaboradora Kesha desde 2014, produjo y coescribió el nuevo sencillo de la rapera Saweetie Tap In, que sigue a su éxito certificado platino My Type. Dr. Luke también coescribió y coprodujo Wishing Well de Juice WRLD, del álbum póstumo del rapero Legends Never Die, lanzado la semana pasada.

El éxito reciente significa que las tres principales compañías disqueras de Estados Unidos han trabajado con Dr. Luke este año, incluso si no ha puesto su reconocible nombre artístico en todas las colaboraciones.

Dr. Luke tuvo un importante regreso este año con el éxito de Say So de la rapera Doja Cat que llegó al primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard. Doja Cat tiene contrato con la empresa de Dr. Luke, Kemosabe Records. Dr. Luke, cuyo nombre verdadero es Lukasz Sebastian Gottwald, produjo varias canciones del segundo álbum de Cat Hot Pink, incluyendo el sencillo Like That, que está en el quinto puesto de la lista Hot R&B de Billboard. Él es el único productor con dos canciones en el top 10 de esa última lista (Say So está en el segundo puesto).

Para su trabajo con Cat, usó el alias Tyson Trax. Usó el mismo seudónimo para su producción con el rapero de Toronto Benny Mayne en Hokey Pokey, lanzada este año. Para Shimmy de Lil Wayne, una canción con Cat en la versión extendida de su más reciente álbum Funeral, Dr. Luke usó el nombre Loctor Duke.

Los representantes de los sellos de Saweetie, Juice WRLD, Lil Wayne y Cat no respondieron de momento a los correos que se les enviaron para conocer sus comentarios. Tampoco respondió un representante de Dr. Luke.

Luke ha repartido su regreso en sellos importantes. Cat es un artista de RCA Records de Sony Music, mientras que Saweetie es de Warner Music. Lil Wayne lanza su música a través de su sello Young Money y con Republic Records, una división de Universal Music Group.

Y no sólo ha sido rap en 2020, Dr. Luke también produjo música para la artista pop Kim Petras, con el seudónimo MADE IN CHINA.

Antes de que Dr. Luke regresara a la cima de las listas de popularidad este año con Say So, su éxito en el primer lugar más reciente fue Dark Horse de Katy Perry en 2014. Meses después Kesha lo acusó de agresiones sexuales durante su relación laboral de años. Dr. Luke ha negado las acusaciones.

Una corte de Nueva York desestimó las acusaciones de Kesha por el presunto abuso sexual en 2016 por haber prescrito, sin determinar si las acusaciones tenían mérito. Kesha perdió otro frente en Nueva York cuando un juez dijo que hizo una declaración difamatoria sobre Dr. Luke y en un mensaje de texto de 2016 en el que decía a Lady Gaga que el productor también había violado a Perry. Tanto Luke como Perry lo han negado y el juez dijo que no existía ningún tipo de evidencia para sustentar esa acusación.

Los abogados de Kesha han dicho que planean apelar el fallo, pero no resolvieron otros aspectos de la acusación por difamación y violación de contrato, incluyendo el hecho de demostrar la acusación de Kesha sobre que Luke la violó. El juez dijo que eso dependería de un jurado en un juicio.