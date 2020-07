¿Te gustó Hamilton? Un documental muestra sus orígenes

llegó antes. Todo está pasando del modo que se supone que debe suceder, dijo. Estoy muy agradecido de que ˜Hamilton™ haya salido primero.

Además de Miranda, su grupo de improvisación está integrado por Utkarsh Ambudkar, Anthony Veneziale, Chris Sullivan y los veteranos de Broadway Christopher Jackson y James Monroe Iglehart. Thomas Kail, director nominado al Tony por Hamilton, cocreó y dirige al grupo con Veneziale.

El documental les da a los fans de Hamilton la oportunidad de ver cómo se forjó el talento de Miranda. Para él, es una especie de cronología de su carrera. Comienza antes de que empezara su relación con la mujer que se convirtió en su esposa y la madre de sus hijos. Y él está en un punto bajo en lo profesional: le acababan de decir que In the Heights no estaba lista para su estreno.

Era todo. Era la libertad y era el terror, recordó Miranda de esos primeros días. Sobre la perspectiva de la película, dijo: Es una enorme rebanada de tiempo que cambió mi vida. Y sin embargo somos los mismos. Somos los mismos idiotas.

Muchos de esos llamados idiotas se unieron a Miranda para hacer historia con Hamilton, el gigante de Broadway que ganó 11 premios Tony y le valió a Miranda un Premio Pulitzer y un álbum de enormes ventas.

La versión disponible en Disney+ incluye al elenco original de Broadway y se filmó en el verano boreal de 2016 en el Teatro Richard Rodgers ante la presencia de un público efusivo.

El interés ha sido intenso. De acuerdo con Twitter, hubo 2 millones de tuits sobre el show el fin de semana del 4 de Julio y Billboard dijo que el álbum con el elenco original ascendió al segundo puesto de sus listas. La obra incluso tuvo una mención en una opinión reciente de la Corte Suprema.

A pesar de las ovaciones, la obra también ha sido criticada por no mencionar que los padres fundadores de la patria tenían esclavos, más aún ahora ante las actuales protestas por los derechos civiles. Miranda dice que todas las críticas son bienvenidas.

Es justo, dijo. Estamos reflexionando sobre las contradicciones de la fundación de nuestro país y hay cosas que la obra absolutamente subraya y otras en las que no tuvimos el tiempo de adentrarnos.

Miranda trabajó en el musical por seis años y dijo que puso todo lo que pudo en sus dos horas y media. La meta ahora es ˜tómenlo desde aquí™ y que la conversación siga a partir de ahí, dijo. Mira, ˜Evita™ no cubre todo lo que fue la vida de Evita.

Miranda siempre ha contratado a actores negros y de minorías para sus obras. Considera que las artes, y Broadway en particular, deben tomarse el tiempo para reexaminar sus contrataciones y la representación étnica.

Veo que la gente está teniendo discusiones difíciles y soy optimista, expresó. Es un buen momento para revisar todo lo que está mal con las cosas como se suelen hacer.

