Guardaespaldas de Depp: Amber Heard abusaba del actor

y varios empleados actuales y pasados que han avalado su versión de los acontecimientos.

Heard debe presentar su lado de la historia la próxima semana.

Bett fue interrogado el jueves por la abogada de The Sun, Sasha Wass, quien cuestionó su declaración de que nunca vio a Heard con moretones o marcas en el rostro o el cuerpo, pero sí a Depp con lesiones infligidas por su esposa.

Hubo una disputa sobre la fecha de una foto tomada por Bett del actor con el rostro magullado, y Wass sugirió que Bett estaba mintiendo para proteger a su jefe.

Puede llamarme un mentiroso cien veces. No soy un mentiroso. Estoy diciendo la verdad, dijo Bett.

Las exparejas de Depp Vanessa Paradis y Winona Ryder tenían previsto presentar evidencia en persona, pero el abogado de Depp dijo el jueves que ya no necesitaba llamarlas al banquillo de los testigos, aunque hubiera sido un placer tenerlas aquí, porque The Sun no refuta el argumento de que Depp nunca fue violento con ellas.

Depp y Paradis, una cantante francesa, tuvieron un hijo y una hija durante su relación de 14 años, que terminó en 2012. Ryder, una conocida actriz estadounidense, fue su novia por varios años en la década de 1990.

En su declaración escrita, Ryder dijo que estuvo en shock, confundida y molesta cuando oyó de las acusaciones contra Depp.

Él nunca, nunca fue violento conmigo, dijo. Él nunca, nunca fue para nada abusivo hacia mí. Nunca fue violento ni abusivo con nadie en mi presencia.

No quiero llamar a nadie mentiroso, pero de mi experiencia con Johnny, me resulta imposible creer que alegatos tan horribles sean verdad, agregó.

Paradis dijo en su declaración que ella siempre conoció a Depp como una persona y un padre amable, atento, generoso y no violento.

Dijo que las denuncias de abuso de Heard no eran para nada como el verdadero Johnny que conozco, y de mi experiencia personal de muchos años puedo decir que nunca fue violento ni abusivo conmigo.