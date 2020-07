España envía a México al exdirector de Pemex Emilio Lozoya

Un avión que transporta al exdirector de la petrolera estatal mexicana Emilio Lozoya con destino a México despegó de Madrid el jueves, indicó la Policía Nacional de España.

España autorizó la extradición del empresario y antiguo colaborador del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) a México, donde está acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación ilícita.

Un portavoz del cuerpo nacional de policía dijo a The Associated Press que la aeronave que transporta a Lozoya partió del aeropuerto internacional de Barajas-Adolfo Suárez a las 17.57 hora local (1557 GMT). El portavoz no tenía autorización para ser identificado por su nombre en reportes periodísticos.

Las autoridades mexicanas han dicho que Lozoya se ha ofrecido a hablar sobre los sobornos millonarios que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht y sobre la adquisición por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) de una planta de fertilizantes a un precio inflado en 2015.