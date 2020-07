EEUU: 4 estados darán datos de licencias para el censo

Iowa, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Nebraska compartirán la información de las licencias de conductor estatales con la Oficina del Censo para ayudar al gobierno federal a determinar el estatus de ciudadanía de sus residentes.

Hasta hace poco, Nebraska era el único estado que había firmado un acuerdo con la Oficina del Censo para enviarle la información. El año pasado, el presidente Donald Trump ordenó a la oficina reunir los datos de ciudadanía de los archivos federales y estatales después que la Corte Suprema rechazó su intento de incluir una pregunta acerca de la ciudadanía en el censo 2020.

La gran mayoría de los estados se han negado a compartir la información sobre las licencias de conductor y las cédulas de identidad. Los gobernadores de los cuatro estados que cooperan son republicanos. La información apareció por primera vez a través de la emisora pública NPR.

Los adversarios de la medida temen que los gobiernos estatales y municipales utilicen la información para rediseñar los distritos electorales teniendo en cuenta solamente a los ciudadanos en lugar de toda la población. Esto beneficiaría, dicen, a los candidatos republicanos y a los blancos no hispanos.

La información de las agencias de vehículos no suele ser fiable ya que los residentes legales no tienen motivo para informarles cuando adquieren la ciudadanía, dijo Thomas Saenz, presidente y asesor legal del Fondo de Defensa Legal y Educativo México Estadounidense.

Este organismo es uno de varios grupos promotores de los derechos civiles que han impugnado la orden de Trump en una corte federal en Maryland.

Su tarea es crear una base de datos nacional, así que, si solo tres estados relativamente pequeños les dan sus archivos, eso no los acerca demasiado a su objetivo, dijo Saenz. No sé qué consiguen con eso, pero si yo estuviera en uno de esos estados me disgustaría que el estado revelara mi información sin pedirme permiso.