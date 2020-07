Goulding canta su tristeza, transforma en luz la oscuridad

siente compasión por esa chica veinteañera que trataba de expresarse a través de sus composiciones.

Algunas de las canciones son muy tristes y yo no estaba bien. Pensaba que estaba bien en ese entonces, pero es sólo en retrospectiva que puede ver que estaba sencillamente exhausta, hastiada y desilusionada, dijo.

Específicamente piensa en su álbum de 2015 Delirium: Me dijeron... que el siguiente gran paso era ser una gran estrella pop. Y por eso tanto de ese álbum está lleno de canciones pop, pero muy comerciales, dijo sobre el disco lanzado tras su éxito mundial con el sencillo Love Me Like You Do de la película Fifty Shades of Grey (Cincuenta sombras de Grey), que le valió su primera nominación al Grammy y a sus creadores una candidatura a los Globos de Oro.

De hecho, ahora que lo veo de una manera más subjetiva y escucho las canciones, digo ˜este es un álbum pop muy bueno™, agregó. No lo aprecié por lo que fue, eso me da pena. Literalmente borré el álbum de alguna manera, no lo celebré suficiente. Debí haberlo celebrado mucho más de lo que hice, y no lo hice. Así que no volveré a cometer ese error con este álbum porque estoy orgullosa de él. No debo permitir que mis inseguridades sobre mí, como las críticas, se entrometan en mi camino.

Su búsqueda de una buena canción pop es la razón por la que Brightest Blue es un álbum doble. La segunda mitad del proyecto, titulada EG.0, incluye cinco temas, algunos ya en las listas de popularidad, y colaboraciones con artistas como Diplo, Swae Lee, Lauv, blackbear y Juice WRLD.

Hace tres años no habría tenido un lado B porque no habría querido reconocer esas canciones de la misma manera que quiero reconocer mis canciones de ˜Brightest Blue™, que son totalmente de mi corazón y todas escritas por mí, dijo Goulding. Creo que por eso tengo los dos lados, porque quería reconocer ambos.