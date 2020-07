EEUU abrumado por peor brote de virus en el mundo

es absolutamente esencial.

Si no tenemos eso, no tendremos el control del virus, dijo Giroir, quien además es secretario asistente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, al programa This Week de la cadena ABC el domingo.

El sábado, el presidente Donald Trump usó cubrebocas en público por primera vez. Al respecto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el domingo que esto mostraba que el mandatario había cruzado un puente.

Esperemos que esto signifique que el presidente cambiará su actitud, lo que será útil para detener la propagación del coronavirus, dijo el domingo la líder demócrata al programa State of the Union de la cadena CNN.

En Florida, donde partes de Walt Disney World reabrieron el sábado, 15.299 personas dieron positivo, para un total de 269.811 casos, informaron autoridades de salud. Hasta el miércoles, California tenía el récord de casos positivos diarios con 11.694.

Los números llegan al final de una semana récord ya que Florida reportó 514 muertes, un promedio de 73 por día. Hace tres semanas, el estado promediaba 30 decesos diarios.

Los expertos esperan un aumento en las muertes en Estados Unidos al menos durante algunas semanas, aunque algunos piensan que no se disparará tanto como pasó en la primavera debido a varios factores, incluido el aumento de las pruebas diagnósticas.