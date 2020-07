Presidenta del Senado de Bolivia tiene COVID-19

La presidenta del senado de Bolivia, Eva Copa, informó el viernes que dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus un día después de que la mandataria interina Jeanine íñez también confirmara que se infectó.

Copa, de 37 años, es la segunda mujer más importante en el país. Antes de la renuncia del expresidente Evo Morales y de su vicepresidente, ílvaro García, en noviembre pasado, ella era senadora, pero tras la convulsión política asumió la directiva del Senado y de la Asamblea Legislativa. Este último puesto suele recaer en el vicepresidente del país.

Me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, seguiré trabajando vía plataformas virtuales, escribió Copa en su cuenta de Twitter. También explicó que se ha aislado y está cumpliendo con todos los protocolos de seguridad.

La Asamblea está dominada por el partido de Morales, quien desde su refugio en Argentina continúa dirigiendo la campaña electoral rumbo a las elecciones del 6 de septiembre.

El jueves, la mandataria interina confirmó que padece la enfermedad y se aisló en la residencia presidencial, de donde salió a saludar. Horas después se le vio en un video que difundieron en una reunión con pequeños empresarios.

La presidenta se hizo la prueba debido a que cuatro de sus ministros dieron positivo al nuevo coronavirus, entre ellos la ministra de Salud, Eidy Roca, quien también está en cuarentena.

Mientras tanto, Bolivia continúa en un ascenso de contagios llegando a 44,113 casos y 1,638 decesos. Santa Cruz es la región más castigada junto con La Paz, que ha superado a Beni, seguido de Cochabamba.

Los servicios hospitalarios están saturados y sus autoridades están habilitando más camas para atender a los enfermos. También se están haciendo testeos casa por casa a nivel nacional.

Añez y Copa asumieron sus respectivos cargos después de las protestas del año pasado por las fallidas elecciones de octubre, que ocasionaron la renuncia de Morales y luego su salida del país hacia México como asilado dejando un vacío de poder. Con él renunciaron los presidentes de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa.