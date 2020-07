EEUU: CDC mantienen sus lineamientos para reabrir escuelas

Las autoridades federales de salud no revisarán sus directrices sobre el coronavirus para reabrir las escuelas a pesar de las críticas del presidente Donald Trump, dijo el jueves el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el doctor Robert Redfield.

Lo que harán los CDC, agregó, es proveer información adicional a fin de ayudar a los estados, comunidades y padres a decidir qué hacer y cuándo.

Nuestros lineamientos son nuestros lineamientos, declaró Redfield.

En borradores de documentos de los CDC obtenidos por The Associated Press, la agencia señala que hay medidas que los planteles pueden adoptar para reanudar actividades sin peligro, pero señala que no puede proveer un criterio único para abrir o cerrar escuelas ni cambiar la manera como son manejadas".

Las decisiones sobre cómo abrir y manejar las escuelas de forma segura deben basarse en las necesidades y condiciones locales, según los documentos.

Los CDC también incluyen una lista de control que alienta a los padres a considerar cuidadosamente si deben enviar de nuevo a sus hijos a la escuela o buscar enseñanza virtual. Muchos distritos escolares a nivel nacional ofrecen a los padres ambas modalidades. La ciudad de Nueva York, entre otros distritos escolares, anunció que los estudiantes reanudarán clases en otoño con horario parcial.

Eso contraviene el mensaje de Trump. El presidente ha apremiado reiteradamente a las autoridades estatales y locales a que reabran las escuelas este otoño, amenazándolas incluso con retener recursos federales a los planteles que persistan en la enseñanza a distancia.

Trump criticó el miércoles las directrices de los CDC, a las que describió como muy duras y caras, y señaló que la agencia estaba solicitando a las escuelas hacer cosas muy imprácticas. En referencia a los funcionarios de los CDC, Trump tuiteó: Me reuniré con ellos". Y el vicepresidente Mike Pence dijo que la semana entrante se emitirían nuevas directrices.

Pero en una presentación en el programa Good Morning America de la ABC, Redfield se apegó con firmeza a las directrices actuales de los CDC.

Es en verdad importante, no es una revisión de las directrices, sólo es proveer información adicional para ayudar a las escuelas a que puedan aprovechar las directrices que propusimos.

A la pregunta sobre la aparente discrepancia entre las declaraciones de Redfield y Pence, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que están en sintonía. Habrá directrices suplementarias, apuntó.

Feldman informó desde Washington.