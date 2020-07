Equipos buscan a actriz Naya Rivera en lago de California

Las autoridades buscaban el jueves a la actriz de Glee Naya Rivera en un lago del sur de California, al día siguiente que su hijo de 4 años fue encontrado solo en un bote arrendado.

Más de 80 personas usando helicópteros, drones y vehículos todo terreno, incluyendo buzos, participaban en la búsqueda, dijo la policía del condado de Ventura. Los esfuerzos comenzaron el miércoles y se suspendieron durante la noche, pero se reanudaron el jueves por la mañana en el Lago Piru, 90 kilómetros (55 millas) al noroeste de Los íngeles, en el Bosque Nacional Los Padres.

Rivera rentó un bote pontón cerca de la 1 de la tarde del miércoles, y planeaba ir a nadar con su hijo en el área recreacional de la reserva, dijeron las autoridades. Otro navegante encontró al niño en el extremo norte del lago, dormido en el bote con un chaleco salvavidas puesto.

Creemos que ella sí se metió al agua y no hemos logrado ubicarla. Así que este bien podría ser un caso de ahogamiento, dijo el capitán Eric Buschow en una conferencia de prensa.

Los documentos de identificación de Rivera estaban en el bote y su auto en un área de aparcamiento, dijeron las autoridades. El niño estaba sano y salvo con miembros de su familia.

A lo largo de los años se han registrado ahogamientos ocasionales en la popular área recreacional del lago, técnicamente una reserva, a cerca de una hora en auto de Los íngeles. El jueves estaba cerrada para la búsqueda.

El hijo de Rivera es producto de su matrimonio con el actor Ryan Dorsey. La pareja se divorció en junio de 2018 tras casi cuatro años casados.

En su autobiografía Sorry Not Sorry, Rivera describió al pequeño como mi mayor éxito, nunca haré nada mejor que él.

Su tuit más reciente, del martes, decía sólo nosotros dos, con una foto de ella y su hijo.

La cantante Demi Lovato, quien apareció como invitada en Glee en el papel de una chica que gustaba de Rivera, publicó en sus historias de Instagram una vela con el texto: Por favor recen para que encuentren a @nayarivera sana y salva.

Rivera estuvo comprometida con el rapero Big Sean en 2013, pero su relación terminó un año después. La pareja se conoció en Twitter y colaboró musicalmente; el rapero apareció en el primer sencillo de ella, Sorry.

En la comedia musical Glee, que se transmitió en Fox del 2009 al 2015, Rivera interpretaba a la porrista Santana. Apareció en 113 episodios y salió con su compañero de reparto Mark Salling, quien se suicidó en 2018 tras declararse culpable de cargos de pornografía infantil.

Cory Monteith, uno de los protagonistas de la serie, murió en 2013, a los 31 años, de una mezcla tóxica de alcohol y heroína.