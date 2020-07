Coppola y Henson reciben préstamos para negocios pequeños

Desde un padrino del cine hasta la Rana René, el programa de préstamos para las pequeñas empresas del gobierno estadounidense envió dinero a esquinas inesperadas de la industria del entretenimiento.

Mientras figuras emblemáticas como Francis Ford Coppola y Jim Henson difícilmente evocan la imagen de negocios pequeños, los líderes de las compañías de tamaño modesto que llevan sus nombres dicen que los fondos han sido esenciales para mantener a los empleados a flote durante la pandemia del coronavirus.

Francis Ford Coppola Presents, la marca más amplia del director de The Godfather (El padrino) y Apocalypse Now (Apocalipsis), recibió un préstamo de entre 5 y 10 millones de dólares para ayudar a mantener a 469 personas empleadas, según datos publicados el lunes por el Departamento del Tesoro sobre el Programa de Protección de Nómina (PPP, por sus siglas en inglés).

Con ese dinero se le pagó por 24 semanas a trabajadores de la bodega de Coppola, incluidos unos 200 empleados que trabajan en sus restaurantes, piscinas, galerías de cine y cancha de bochas, que pasaron meses cerrados, aunque el viñedo continuó produciendo vino.

Creo firmemente en este programa, dijo el director ejecutivo de la bodega, Corey Beck. Para nosotros, nuestro foco principal era asegurarnos de poder mantenerlos en nómina con beneficios, aunque estuviéramos cerrados. He aquí algo disponible para nosotros, potencialmente un préstamo al 1%. Aprovechémoslo.

Beck dijo que los directivos han alentado a los empleados a ser creativos en el tiempo libre.

Como a nuestros camareros, que les decimos, ˜inventen nuevas bebidas divertidas™, tratando de ayudar a repensar cómo hacemos las cosas en nuestro negocio.

No proporcionó cifras específicas, pero dijo que el préstamo giraba en torno a los 5 a 10 millones de dólares mencionados en el informe del Departamento del Tesoro.

El negocio estuvo entre varias decenas de bodegas de California que recibieron aprobación para obtener los préstamos del programa, según datos del Tesoro, incluyendo una que es copropiedad del gobernador Gavin Newsom.

The Jim Henson Co., fundada por el difunto creador de los Muppets, director de The Dark Crystal (El cristal encantado) y Labyrinth (Laberinto) y titiritero de la Rana René, también recibió fondos del programa para mantenerse en pie.

Aunque su marca ha sido muy conocida durante décadas, la compañía dijo que su tienda es mucho más pequeña y artesanal que su gran nombre.

The Jim Henson Co. emplea a unas 75 personas, dijo la vocera de la compañía, Nicole Goldman, en un comunicado. Gracias a los aproximadamente 2 millones de dólares que recibimos en préstamos del PPP, hemos podido mantener al 100% de nuestro personal empleado durante estos tiempos sin precedentes en los que hemos tenido que cerrar por completo negocios clave que incluyen producciones con actores, la Jim Henson™s Creature Shop (en Los íngeles y Nueva York), los Henson Recording Studios, y nuestro estudio de sonido, dijo.

Los negocios de otros reconocidos cineastas también aparecieron en los datos del Tesoro.

La compañía productora del director Ridley Scott, RSA Films, recibió aprobación para un préstamo de 2 a 5 millones de dólares para 42 empleados, y la del director Martin Scorsese, Sikelia, 150.000 a 350.000 dólares para ayudar a mantener a 11 personas empleadas, según los datos.

También recibieron préstamos docenas de entidades pequeñas que apoyan a las industrias del cine y la televisión, incluyendo compañías que ofrecen servicios técnicos y de edición, y organizaciones sin fines de lucro que trabajan para promover las artes, como el Instituto Sundance y el American Film Institute.

Al Festival de Cine SXSW con sede en Austin, Texas, cuya relevancia se ha incrementado en décadas recientes y que se vio obligado a realizar una versión en línea tras ser cancelado por la pandemia, le aprobaron entre 2 y 5 millones de dólares para salvar 294 empleos, muestran el informe.

Mientras los aprietos para las grandes cadenas de cine durante la pandemia han sido bien documentados, los datos indican que las pequeñas salas de cine también han sufrido y pidieron ayuda.

Tres cadenas con sede en California, Regency Theatres, Galaxy Theatres y Laemmle Theatres, recibieron préstamos de 350.000 a un millón de dólares cada una.

También se aprobaron préstamos para montones de festivales pequeños de cine y teatro. Y grandes estrellas de cine solicitaron ayuda para sus negocios secundarios.

La marca de ropa de Reese Witherspoon Draper James, junto con las de otras celebridades que incluyen a Kanye West y Khloe Kardashian, recibieron aprobación para préstamos de 350.000 a un millón de dólares para ayudar a mantener empleadas a 44 personas. Y al restaurante de Channing Tatum en Nueva Orleáns, Saints and Sinners, le aprobaron entre 150.000 y 350.000 dólares para mantener a sus 27 trabajadores.

Representantes de los negocios y organizaciones no respondieron de inmediato solicitudes de declaraciones.

El PPP pretende ayudar a los negocios pequeños y sus empleados a superar la pandemia del coronavirus.

Bajo el PPP, el Congreso aprobó 659.000 millones de dólares en préstamos a un interés bajo que serán perdonados si los empleadores usan el dinero para pagar nómina, renta y gastos similares.

Sobraron unos 130.000 millones de dólares cuando se cerró el periodo de solicitudes, el 30 de junio, y el Congreso extendió el programa hasta el 8 de agosto.

El público quizás nunca conozca la identidad de más del 80% de los casi 5 millones de beneficiarios hasta la fecha, porque el gobierno se ha negado a publicar datos sobre préstamos menores de 150.000 dólares. Esto generó una demanda de organizaciones noticiosas que incluyen a The Associated Press.

Andrew Dalton está en Twitter como https://twitter.com/andyjamesdalton.