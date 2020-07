México: Presidente López Obrador da negativo a coronavirus

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el martes que dio negativo a la prueba de coronavirus antes de su viaje a Washington para reunirse con el mandatario Donald Trump.

Me la hice (la prueba) porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus, dijo el presidente en su conferencia de prensa diaria en la capital mexicana. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado.

López Obrador indicó que si la Casa Blanca le pide que se haga la prueba de nuevo al llegar, lo hará.

Durante meses, el presidente mexicano ha expresado mensajes encontrados sobre el peligro del virus. Con frecuencia pide a las personas ser cautelosas, pero nunca usa cubrebocas y ha presionado para reactivar la economía.

López Obrador prevé viajar a Washington el martes y regresar a México el jueves. Es su primer viaje al extranjero como presidente y para celebrar un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

Viajará en un vuelo comercial.