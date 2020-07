Astro de Broadway Nick Cordero muere de coronavirus

ayudaron a recaudar fondos para Cordero haciendo versiones de su canción Live Your Life. Sylvester Stallone le envió un video con sus buenos deseos.

Kloots había dicho que era difícil saber si Cordero entendió lo que le pasó, pero dijo que podía responder a indicaciones mirando arriba o abajo cuando estaba despierto.

Cordero interpretó a un mafioso de bajo rango deslumbrado por el drama en Bullets Over Broadway, una adaptación teatral de la película de Woody Allen de 1994 por la que fue nominado al Tony al mejor actor de reparto en un musical. El actor se mudó con su familia a Los íngeles para actuar en Rock of Ages.

En la pantalla chica, apareció en varios episodios de Blue Bloods y Law & Order: Special Victims Unit. También tuvo un papel en la película Going in Style (Un golpe con estilo).

El actor Stevie Van Zandt, también guitarrista de Bruce Springsteen, le ofreció su primer papel en televisión en el episodio final de Lilyhammer. Luego que Cordero fue hospitalizado, Van Zandt hizo equipo con Constantine Maroulis y Vincent Pastore para hacer un video interpretando Live Your Life.

Cordero apareció por última vez en el escenario en una presentación de Little Shop of Horrors (La tiendita del horror) en el Centro Kennedy. Sus créditos off Broadway incluyen The Toxic Avenger y Brooklynite.

El virus ha afectado a otros veteranos de Broadway, incluidos los actores Danny Burstein, Tony Shalhoub, Brian Stokes Mitchell, Gavin Creel, Aaron Tveit y Laura Bell Bundy, así como al compositor David Bryan. La enfermedad también cobró la vida del dramaturgo galardonado con el Tony Terrence McNally.

