Compositor de cine Ennio Morricone muere a los 91 años

que se asociaban de inmediato con la película.

Esa cinta es una saga sobre mafiosos judíos en Nueva York que explora el tema de la amistad, el amor perdido y el paso del tiempo, protagonizada por Robert De Niro y James Wood. Es considerada una de las obras maestras de Leone, en parte gracias a la evocadora música de Morricone, que incluye una exuberante sección con instrumentos de cuerdas.

La inspiración no existe, dijo Morricone en una entrevista en 2004 con The Associated Press. Lo que existe es una idea, una idea mínima que el compositor desarrolla en el escritorio, y esa pequeña idea se convierte en algo importante.

En una entrevista posterior, con la televisora estatal de Italia, Morricone citó el estudio, la disciplina y la curiosidad como las claves de su genio creativo. Escribir música, como con todas las artes creativas, deriva de un largo camino junto con las experiencias de la vida, dijo.

El cineasta italiano Dario Argento describió a Morricone como un gran fenómeno del mundo musical que musicalizó cinco de sus películas.

Cuando se acercaba a los 90 años, Morricone compuso la música para The Hateful Eight, la épica de Tarantino de 2015 filmada en 70-mm y su primer trabajo en décadas para un western. También era la primera vez que Tarantino usaba una partitura original.

Al aceptar el Globo de Oro en nombre de Morricone, Tarantino lo llamó su compositor favorito.

Cuando digo ˜compositor favorito™, no quiero decir compositor de películas... Hablo de Mozart, hablo de Beethoven, hablo de Schubert, dijo Tarantino.

El jefe de estado de Italia, el presidente Sergio Mattarella, escribió en un mensaje de condolencias a la familia del Morricone: Tanto un músico refinado como un músico popular, dejó una profunda huella en la historia de la música de la segunda mitad de los 1900.

Las bandas sonoras de Morricone, dijo Mattarella, contribuyeron enormemente a diseminar y reforzar el prestigio de Italia en el mundo.

___

La excorresponsal de AP Alessandra Rizzo contribuyó con material biográfico a este despacho.