Muere a los 91 años el compositor de cine Ennio Morricone

El compositor italiano Ennio Morricone, que puso música al emblemático Spaguetti Western El bueno, el feo y el malo y creó la banda sonora de clásicos del cine de mafiosos de Hollywood como Los intocables, ha muerto. Tenía 91 años.

El abogado de Morricone durante años, Giorgio Assumma, dijo que el Maestro, como se le conocía, había muerto en un hospital de Roma por complicaciones tras una caída en la que se rompió la pierna.

En una carrera que duró varias décadas y que le valió un Oscar a toda su trayectoria en 2007, Morricone colaboró con algunos de los directores más reconocidos de Hollywood e Italia, en películas como Los intocables de Brian de Palma, The Hateful Eight" de Quentin Tarantino y "La battaglia di Algeri de Gillo Pontecorvo.

La película de Tarantino también le dio el Oscar a mejor banda sonora original en 2016. Al aceptar su premio, Morricone dijo en la ceremonia que No hay música genial sin una película genial que la inspire.

En total produjo más de 400 bandas sonoras originales para cine.

Sus emblemáticas cintas de Spaguetti Western incluyeron trabajos con el fallecido director italiano Sergio Leone.

Morricone era conocido por haber compuesto un tema de apenas unas pocas notas interpretado en la armónica en Once Upon a Time in America, de Leone, y que se asociaba de inmediato con la película.