Historiador renuncia tras dichos sobre esclavitud en YouTube

El historiador británico y presentador de televisión David Starkey renunció a su puesto honorario en la Universidad de Cambridge el viernes después de que generó indignación por sus comentarios sobre las personas negras y sobre si la esclavitud debería ser considerada genocidio.

Starkey dijo en una entrevista para un programa de YouTube publicado el martes: La esclavitud no es genocidio, si no, no habría tantos malditos negros en ífrica o Gran Bretaña, ¿o sí?

Una enorme cantidad de ellos sobrevivió, y además no hay punto en argumentar contra la globalización o la civilización occidental. Todos ellos son producto de esto, todos somos productos de ello, agregó.

El director del Colegio Fitzwilliam de Cambridge contactó al historiador tras sus declaraciones para el canal de YouTube Reasoned UK. Starkey renunció a su puesto el viernes.

El Colegio Fitzwilliam emitió un comunicado diciendo que a pesar de que Starkey no tenía un puesto como profesor, los miembros honorarios tienen la misma responsabilidad como todos los integrantes del colegio para respetar sus valores.

Fitzwilliam se enorgullece de liderar el camino de Cambridge para abrir el acceso a la educación superior a grupos subrepresentados, dice el comunicado. Nuestro cuerpo académico y estudiantil es diverso y abierto para todos. No toleramos el racismo.

Otros asociados con el historiador rápidamente se distanciaron de él. Su editorial, Harper Collins, dijo que no publicará futuros libros de Starkey y que la gente en la empresa condena completamente las declaraciones aborrecedoras que hizo en la entrevista.

La Universidad Canterbury Christ también terminó el papel e Starkey como profesor invitado señalando que sus comentarios fueron completamente inaceptables.

En la entrevista Starkey también dijo que en una enseñanza honesta sobre el Imperio Británico se deberían presentar los territorios que colonizó Gran Bretaña o reclamó como protectorados como la primera etapa clave de nuestra globalización. Es probablemente el momento más importante en la historia humana y está todavía con nosotros.

Starkey, quien es una personalidad de televisión bastante conocida en Gran Bretaña, ha publicado más de 20 libros, incluyendo muchos sobre la dinastía Tudor.