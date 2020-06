Yalitza y Zendaya entre los 819 invitados a la Academia

Yalitza Aparicio, Eva Longoria, Ana de Armas, Zendaya y Awkwafina son algunas de las 819 personas invitadas a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. La organización que otorga los Oscar anunció a los nuevos invitados el martes. De aceptar, como lo hace la mayoría, esta nueva generación tendrá privilegios para votar para la próxima entrega de los Oscar.

La enorme lista de 2020 incluye una gran variedad de personas de todos los sectores del a industria, de actores a publicistas y diseñadores de vestuario. Otros de los invitados son Yul Vázquez (Gringo), Cynthia Erivo (Harriet), John David Washington (BlacKkKlansman, Brian Tyree Henry (If Beale Street Could Talk), Florence Pugh (Little Women), Lakeith Stanfield (Sorry to Bother You), Beanie Feldstein (Booksmart) y Constance Wu (Crazy Rich Asians).

Así como los directores Lulu Wang (The Farewell), Ari Aster (Midsommar), Terence Davies (The House of Mirth) y Matthew Vaughn (Layer Cake).

Entre los directores latinos fueron invitados el español Icíar Bolláin (También la lluvia), los mexicanos Felipe Cazals (Canoa) y Luis Estrada (La dictadura perfecta), el ecuatoriano Sebastián Cordero (Europa Report) y el chileno Andrés Wood (Araña).

De igual manera fueron invitados los documentalistas latinos Violeta Ayala (Cocaine Prison), Julia Bacha (Naila and the Uprising), Almudena Carracedo (El silencio de otros), Paz Encina (Hamaca Paraguaya), Marta Rodríguez (Campesinos) e Iván Osnovikoff y Bettina Perut de Los Reyes.

Algunos de los actores de la ganadora del Oscar a mejor película de este año Parasite (Parásitos) incluyendo a Jang Hye-Jin, Jo Yeo-Jeong, Park So-Dam y Lee Jung-Eun, fueron invitados. La Academia dijo que 49% de los nuevos invitados son internacionales y representan a unos 68 países.

Otros de los posibles miembros notables son el empresario de televisión Ryan Murphy, que produjo el documental A Secret Love (Un amor secreto), el cantante country Tim McGraw, quien actuó en The Blind Side (Un sueño posible), el compositor Aturo Sandoval (Richard Jewell) y el letrista Bernie Taupin quien contribuyó a la cinta biográfica de Elton John Rocketman.

El presidente de la Academia, David Rubin, dijo que la organización está encantada de dar la bienvenida a estos distinguidos colegas viajeros en las artes y ciencias cinematográficas.

Diversificar las filas de la Academia sigue siendo una de sus principales prioridades. En 2016 la organización se comprometió a duplicar su membresía femenina y de minorías para este año. Desde entonces ha superado esas metas y sigue presentando nuevas generaciones de miembros con mujeres y grupos subrepresentados. Las mujeres constituyen el 45% de la generación 2020 mientras que un 36% de los invitados son personas de color. La academia anunció también un plan de cinco años que incluye la implementación de estándares de inclusión para los nominados.

Esperamos seguir fomentando una Academia que refleje el mundo alrededor de nosotros en su membresía, nuestros programas, nuestro nuevo museo y en nuestros premios, dijo la directora general de la academia Dawn Hudson en un comunicado.

Este será el primer año que los agentes de talento miembros de la academia puedan votar para los premios.

La 93a entrega de los Premios de la Academia se realizará el 25 de abril de 2021, dos meses después de lo originalmente planeado por los efectos de la pandemia de coronavirus en la industria.