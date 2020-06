Fuentes AP: Casa Blanca supo de recompensas rusas en 2019

Altos funcionarios de la Casa Blanca estaban al tanto desde 2019 de la información confidencial de inteligencia que indicaba que Rusia ofrecía recompensas secretas a miembros del Talibán por la muerte de soldados estadounidenses, un año antes de lo que se había reportado originalmente, según funcionarios federales con conocimiento directo de la información.

La evaluación fue incluida en al menos uno de los reportes diarios de inteligencia redactados para el presidente Donald Trump en aquel momento, según los funcionarios. El entonces asesor de seguridad nacional John Bolton también dijo a sus colegas que informó a Trump al respecto en marzo de 2019.

Los funcionarios solicitaron mantener el anonimato porque no estaban autorizados a revelar la información.

La Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre lo que sabían Trump y otros funcionarios acerca de las provocaciones de Rusia en 2019. La presidencia ha dicho que Trump no fue ni ha sido informado sobre las evaluaciones de inteligencia debido a que no se han podido corroborar por completo. Sin embargo, es inusual que los reportes de inteligencia sean confirmados sin que exista una sombra de duda antes de ser entregados a los funcionarios de mayor rango.

Bolton se negó a comentar el lunes cuando la AP le preguntó si informó a Trump del asunto en 2019. El domingo insinuó en el programa Meet the Press de NBC que Trump afirmaba no estar al tanto de las provocaciones de Rusia para justificar la falta de respuesta de su gobierno.

Se puede deslindar de todo si nunca nadie lo informó al respecto, dijo Bolton.

Las revelaciones proyectan nuevas dudas sobre los intentos de la Casa Blanca por distanciar a Trump de las evaluaciones de inteligencia sobre Rusia. La AP reportó el domingo que también se incluyeron inquietudes sobre las recompensas rusas en un segundo informe diario por escrito previamente este año y que el actual asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, había conversado con Trump sobre el tema. O'Brien dice que no fue así.

El lunes por la noche, O™Brien dijo que, aunque las evaluaciones de inteligencia relacionadas con las recompensas rusas no han sido verificadas, el gobierno ha estado preparándose en caso de que la situación amerite actuar".

El conocimiento previo del gobierno sobre las labores de Rusia genera dudas adicionales sobre por qué Trump no aplicó represalias contra Moscú por poner en riesgo la vida de las tropas estadounidenses. Durante todo su mandato, Trump ha intentado mejorar las relaciones con Rusia y su presidente Vladimir Putin, y este año intentó reintegrar a Rusia al Grupo de los Siete, del cual fue expulsado.

______

Los periodistas de The Associated Press Zeke Miller y Deb Riechmann en Washington, Deepti Hajela en Nueva York y Vladimir Isachenkov en Moscú contribuyeron a este despacho.