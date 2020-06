Renuncia juez por comentario considerado racista

El principal juez federal en el área de Los íngeles dejará su cargo debido a un comentario sobre una funcionaria de raza negra que algunos lo consideraron racialmente insensible.

El juez federal de distrito Cormac J. Carney, el principal magistrado en el Distrito Central Federal de California, informó a colegas y personal de la corte que dejará su cargo, informó el diario Los Angeles Times.

Anunció su decisión el viernes en un correo electrónico donde resumió sus comentarios, la reacción crítica y su decisión de abandonar el puesto de cuatro años que comenzó el 1 de junio, informó LA Times el domingo.

Carney se disculpó con Kiry K. Gray, ejecutiva del distrito y secretaria de la corte desde 2015.

Me disculpé con la señora Gray, pero llegué a la conclusión de que una simple disculpa no resolverá este asunto. Habrá división en la corte, publicidad innecesaria, negativa e hiriente, y un desvío de la misión esencial de la corte de administrar justicia si continuara sirviendo como juez en jefe del distrito, escribió Carney. No puedo permitir que la corte se politice y se vea envuelta en controversia.

El diario informó que la controversia data de un seminario web del 9 de junio patrocinado por el capítulo local del Colegio de Abogados.

Carney hablaba de asumir el papel como el principal juez de distrito cuando mencionó a Gray.

Afortunadamente para mí, tenemos a una fabulosa secretaria de la corte en Kiry Gray. Ella tiene astucia de calle y realmente sabe de su trabajo, dijo Carney.

El juez indicó que esa declaración estaba equivocada y estaba dirigida a los críticos, no a Gray.

Mi declaración fue una reacción exagerada insensible y gráfica a las críticas dirigidas hacia mí. Nunca debería haber hecho la comparación, dijo Carney.

Carney fue juez de la Corte Superior del condado Orange y fue designado para el banquillo federal por el entonces presidente George W. Bush en 2003. El funcionario, que seguirá siendo juez, dijo que su colega Philip S. Gutierrez asumirá el cargo de jefe del distrito, que incluye Los íngeles y seis condados adyacentes.