California: Licencia a 4 policías por comentarios racistas

Cuatro policías en el norte de California fueron puestos en licencia administrativa mientras las autoridades investigan un grupo de Facebook cuyos miembros hicieron comentarios prejuiciosos y antimusulmanes.

Los mensajes en Facebook vinculados a un grupo de agentes jubilados y activos de San José fueron difundidos el viernes en un artículo publicado en Medium.com, suscitando las condenas inmediatas del sindicato de policías, autoridades locales y defensores de los derechos civiles, según el periódico East Bay Times.

El artículo, de un bloguero no identificado que dijo fue compañero de un agente en la zona de la bahía de San Francisco, incluyó capturas de pantalla de lo que parecen ser mensajes en Facebook en los que un miembro del grupo se refiere a los activistas de Black Lives Matter como enemigos internos. El autor, que puede ser hombre o mujer, solicitó el anonimato por razones de seguridad.

El artículo incluye otro ejemplo en que los miembros del grupo de Facebook hacen comentarios sobre una mujer islámica a la que un agente policial quitó un hiyab en el condado Ventura. Un agente sugirió tapar la cara de la mujer con el velo islámico y otro propuso utilizarlos como horcas.

Zahra Billoo, directora ejecutiva del Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas, en la zona de la bahía de San Francisco, dijo que ese tipo de sentimiento islamofóbico es preocupante, sin importar quién lo escriba, y es incluso más terrorífico proviniendo de policías.

¿Cómo se supone que podamos llamar a estos agentes para que protejan a nuestra comunidad si esto es lo que dicen cuando están entre sus compañeros?, señaló Billoo. Me preocupa que no se trate solo de unos cuantos agentes malos y unos cuantos mensajes malos. Me preocupa que otros agentes sabían de estos mensajes y decidieron mirar hacia otro lado.

El jefe policial Eddie Garcia señaló haber solicitado la asistencia del FBI en la investigación. El alcalde Sam Liccardo dijo esperar el despido de los agentes que hicieron comentarios racistas, antimusulmanes o amenazantes.

Liccardo manifestó su enojo de que un policía blanco despedido en 2016 por tuits que criticaban manifestaciones de Black Lives Matter regresara a su puesto después que un árbitro independiente revirtió la decisión y obligó al departamento a reinstalarlo.