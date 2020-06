Guterres: Mayor logro de ONU es evitar guerra de potencias

El secretario general de la ONU António Guterres dice que el mayor logro del organismo conforme se aproxima a su 75to aniversario es el prolongado periodo desde la Segunda Guerra Mundial sin una conflagración entre las mayores potencias del orbe y haber evitado un conflicto nuclear.

Por otro lado, señaló que el mayor fracaso de las Naciones Unidas ha sido su incapacidad para impedir la proliferación de conflictos de menor escala.

En una entrevista con The Associated Press de cara al aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco en 1945, que se conmemora el viernes, Guterres dijo que incluso durante el periodo de la mega confrontación entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, y con todos los problemas que hay actualmente en el mundo, no tenemos una confrontación en gran escala entre las potencias.

Sin embargo, el funcionario afirmó que su mayor frustración como secretario general es el enorme sufrimiento de la gente que queda atrapada en los conflictos medianos y pequeños. Habló específicamente de Siria, Libia, Yemen y Afganistán como sitios donde la paz debió haberse alcanzado hace mucho.

Vemos mucha desconfianza, se lamentó. Vemos muchos elementos disruptivos y no vemos un Consejo de Seguridad unido que nos ayude a actuar decididamente a fin de lograr que esos países alcancen un cese del fuego, negociaciones y la paz.

El portugués ha hablado repetidas veces acerca de que el ascenso del populismo ha desencadenado un aumento en las amenazas al multilateralismo. Ha denunciado frecuentemente lo que llama una corriente de xenofobia, racismo e intolerancia, incluyendo el antisemitismo y el odio a los musulmanes.

Después de la indignación mundial por la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco que le puso una rodilla sobre el cuello el 25 de mayo en Minneapolis, Guterres ordenó un estudio de un año de duración sobre el racismo al interior del organismo y resaltó nuevamente que es un problema global. Dijo que las personas de todas partes deben comprometerse a entender su legado y a aprender de los errores del pasado y promover una cohesión social en nuestras sociedades.

Desde que más de 50 países firmaron la Carta de las Naciones Unidas en 1945, la ONU ha crecido hasta contar con 193 estados miembros y el mundo ha cambiado drásticamente. Los satélites y las comunicaciones instantáneas conectan a las personas y países a miles de kilómetros de distancia. La Unión Soviética, alguna vez el país más grande del mundo, se disolvió en 1991 y China se ha convertido en una potencia global con la segunda mayor economía del planeta.