México: Critican propuesta para nacionalizar minas de litio

La mayor organización sindical de México criticó el llamado del secretario del Medio Ambiente a nacionalizar los yacimientos de litio recién descubiertos en el país, considerados entre los más grandes del mundo.

La Confederación de Trabajadores de México (CTM), que representa a algunos trabajadores del sector minero, aseguró que la propuesta de nacionalización ahuyentaría la inversión extranjera.

No caben los fanatismos ideológicos. La minería en nuestro país está debidamente prevista en la ley, porque tiene una enorme utilidad para las industrias, desde la alimentaria, automotriz, de telecomunicaciones, textil, de agua potable, no hay sector que no requiera de ella, señaló el organismo en un comunicado.

El litio es un componente clave en el creciente mercado de baterías para autos eléctricos.

Un proyecto conjunto entre compañías de China e Inglaterra desarrolla lo que podría convertirse en la mina de litio más grande del mundo, ubicada en el estado de Sonora, en el norte de México. Sin embargo, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Sergio Toledo dijo la semana pasada que la extracción de litio debería ser controlada por el gobierno, quizá con el nombramiento de una compañía privada o paraestatal para administrar el recurso.

Toledo señaló el 17 de junio en un foro de discusión en línea que estamos impulsando, esperamos lograrlo, que el gobierno nacionalice los recursos de litio.

Ya están entrando las compañías chinas e inglesas, recalcó. Que el litio se nacionalice y el gobierno cree una empresa que puede ser incluso publico o privada, pero que el gobierno controle el uso del litio.

El proyecto de litio en Sonora es desarrollado por Sonora Lithium, una alianza de la compañía británica Bacanora Minerals y Ganfeng Lithium, de China.

La compañía señala que se calcula que el yacimiento cuente con reservas probadas y probables equivalentes a 4,5 millones de toneladas de carbonato de litio.