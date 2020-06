Serguei Jrushchef, hijo del difunto premier soviético Nikita Jruschef que adquirió la ciudadanía estadounidense en 199, ha muerto en su hogar en Rhode Island, informaron las autoridades. Tenía 84 años.

La causa de muerte fue una herida de bala en la cabeza, dijo Joseph Wendelken, vocero de la oficina forense estatal.

El mayor Todd Patalano, de la policía de Cranston, dijo al diario Providence Journal, que no había señales de delito.

La policía acudió a la casa de Jruschef el jueves por la mañana al recibir una llamada, dijo Patalano. Se lo declaró muerto en el lugar.

The younger Jrushchef hijo, científico especializado en cohetería en la Unión Soviética, se trasladó a Rhode Island en 1991 para dar cursos sobre la Guerra Fría en a Universidad Brown.

Su esposa Valentina y él se naturalizaron en julio de 1999.

Me siento como un recién nacido. Es el comienzo de una nueva vida, dijo Serguei Jruschef a The Associated Press después de prestar el juramento de ciudadanía en el auditorio de una escuela católica.

En otra entrevista, expresó la esperanza de que su padre, fallecido en 1971, aprobara su ciudadanía estadounidense.

Después de todo, no es como si fuera un desertor, dijo.

El funeral se realizará en Moscú en octubre, dijo su viuda a la agencia noticiosa rusa TASS. Se negó a hacer declaraciones a The Associated Press el miércoles.