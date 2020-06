Fallece el director Joel Schumacher de St. Elmo™s Fire

Joel Schumacher, el extravagante y trabajador director que decoraba escaparates de Nueva York antes de llevar al grupo de actores conocidos como Brat Pack a la gran pantalla en St. Elmo™s Fire (El primer año del resto de nuestras vidas) y conducir a la franquicia de Batman a su territorio más barroco con Batman Forever (Batman eternamente) y Batman & Robin, ha muerto. Tenía 80 años.

Un representante de Schumacher dijo que el cineasta falleció el lunes en Nueva York tras una batalla de un año contra el cáncer.

Schumacher se convirtió en un prominente director de películas de género de la década de 1990 tras el éxito de St. Elmo™s Fire con Rob Lowe, Demi Moore, Emilio Estevez y Ally Sheedy, así como la comedia de vampiros The Lost Boys (Los muchachos perdidos).

Tras películas como Flatliners (Línea mortal) y A Time to Kill (Tiempo de matar) Schumacher heredó la dirección de las cintas del universo DC de Tim Burton. Su versión estridente de Batman resultó en dos de las películas más caricaturescas de la franquicia en Batman Forever de 1995 y Batman & Robin de 1997.

Schumacher también dirigió los thrillers Tigerland (Camino de guerra) y Phone Booth (Enlace mortal) así como The Phantom of the Opera (El fantasma de la ópera).