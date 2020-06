Dalex lanza EP "suavecito y romántico" creado en cuarentena

fueron sus compañeros los que le dieron el apoyo e impulso necesarios.

Los barberos sabían que yo cantaba y cuando iba alguien que ellos sabían que bregaba con música ellos mismos le decían, ˜mira, este chamaquito canta™. Y así mismo fue... Ahí es donde me descubren y me firma una disquera independiente, recordó.

Pero tampoco surgió de la noche a la mañana, dijo el intérprete, quien inicialmente firmó como parte del dúo Jayma & Dalex.

Yo te diría que desde que empecé a grabar hasta que pegué mi primer tema pasaron sobre 10 años. Yo hacía música y quería llegar lo más alto que pudiera, pero obviamente siempre estaban las dudas: ˜llevo tiempo ya y todavía no se me da. ¿Se me irá a dar o no?™ Pero seguía, seguía intentando.

Ese ejemplo de perseverancia es su consejo para los jóvenes que aspiran a una carrera en la música. Hay muchos chamaquitos que tienen talento también y no se les ha dado todavía. A muchos no se les da porque no siguen intentando.