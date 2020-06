Jason Mraz dona ganancias de nuevo álbum a justicia social

puede ser un gran conducto para que otras personas descubran música importante y maravillosa pero también mensajes importantes.

Mraz es más conocido por su éxito de 2008 I™m Yours. Sus otros hits incluyen Lucky con Colbie Caillat, I Won™t Give Up y The Remedy (I Won™t Worry).

Actualmente vive en una hacienda rural de aguacates en Oceanside con su esposa, Christina Carano. Tenemos un poco de espacio para respirar, y comida creciendo en los árboles, dijo.

El nuevo álbum hace algunos guiños al entrañable ícono de la televisión estadounidense Mister Rogers. Mraz es su fan al punto de que compró un autógrafo del presentador de TV infantil en eBay sólo para tener su energía en mi espacio.

La portada del disco es también un llamado a ser mejor. Incluye una superficie brillante e invita a la audiencia a que reflexione. Véanse en el espejo y busquen lo bueno, dijo el músico.

Mraz dijo en chiste que donar todas las ganancias de Look for the Good tiene sentido para él porque es simpatizante del senador Bernie Sanders y de un socialista democrático. ¿Qué clase de socialista sería yo si no compartiera mis ganancias hasta cierto grado?, señaló.

He sido muy afortunado. He tenido muchos álbumes maravillosos, he tenido mucho éxito. Estoy en una posición privilegiada en la que puedo hacer esto y ayudar, así que se siente bien", dijo. "Siento que hacer esto es lo correcto.

