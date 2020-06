Trump demanda para postergar publicación de libro de Bolton

El gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda a fin de postergar la publicación del libro del exasesor John Bolton, afirmando que contiene información confidencial.

Se ha informado que el libro, The Room Where It Happened: A White House Memoir (En la sala donde ocurrió: Mis memorias en la Casa Blanca) pinta un retrato poco halagador de la toma de decisiones sobre política exterior en la Casa Blanca de Trump. Iba a ser publicado en marzo, pero ha sido postergado dos veces. La publicación ha sido fijada para la semana entrante por la editorial Simon & Schuster.

El gobierno presentó la demanda el martes en un tribunal federal en Washington. Previamente, Trump advirtió que Bolton podría tener un problema penal si el libro se publica en la fecha prevista.

El litigio es el episodio más reciente en la contenciosa relación entre Trump y Bolton, un teórico de derecha en las relaciones internacionales que fue destituido bruscamente en septiembre pasado tras varios desacuerdos con el mandatario. El tema pasa ahora el fuero judicial, donde un juez deberá decidir si Bolton violó las normas para sacar su libro a la venta, una acusación que tanto el abogado de Bolton como la editorial rechazaron enfáticamente.

Simon & Schuster ha calificado la demanda de la más reciente en una larga lista de intentos de la administración por suprimir la publicación de un libro que considera crítico hacia el presidente.

En un comunicado el martes por la noche, la editorial informó que Bolton estuvo en contacto con funcionarios de la Casa Blanca para tratar de resolver el tema y que apoya totalmente su derecho a publicar el libro.

Chuck Cooper, abogado de Bolton, declaró que estamos revisando la denuncia del gobierno y responderemos a su debido tiempo.

Cooper ha dicho que Bolton estuvo meses trabajando con expertos a fin de evitar la publicación de material clasificado. Ha acusado a la Casa Blanca de usar la seguridad nacional como excusa para aplicar censura.

En su demanda, el gobierno sostiene que Bolton no cumplió con todos los procedimientos requeridos para asegurar que el libro no contenga material secreto. Pide que el tribunal federal le ordene a Bolton instruir o solicitar a la editorial que postergue la publicación del texto hasta que se hayan dado todos los pasos requeridos relativos a la seguridad nacional, y hasta que se hayan destruido los ejemplares ya publicados.

Además, el gobierno pide que se le impida a Bolton ganar dinero por el libro, particularmente si se niega a completar el proceso previo y a obtener la autorización por escrito antes de proceder con el libro.

En la demanda, el gobierno asevera que Bolton tuvo un cargo que regularmente le permitió ver algunas de las informaciones más secretas que existen en el gobierno estadounidense y que el libro está lleno de información confidencial que él pretende revelar al mundo.

____

Contribuyeron a esta nota los corresponsales de AP Michael Balsamo, Zeke Miller y Deb Riechmann.