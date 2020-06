Funcionario estatal: Afroestadounidenses son "dependientes"

fueron capaces de asimilar la situación.

Los únicos que han tenido problemas ¿Adivinen quiénes son? Los afroestadounidenses, declaró Sanders. ¿Saben por qué? En mi opinión, fueron esclavos y debido a ello, no tenían que salir a ganar dinero, no tenían que hacer nada. Quien los poseyera los atendía, los alimentaba, los vestía y les daba trabajo. Se volvieron dependientes y esa dependencia continúa. Los demócratas aquí que dependen del voto de las personas de raza negra para ser elegidos, hacen que dependan de ellos.

El representante estatal demócrata Kabir Karriem, un afroestadounidense, dijo el martes a The Associated Press que Sanders debería renunciar. Karriem dijo que las declaraciones de Sanders fueron desastrosas.

Realmente es imperdonable lo descabelladas que fueron, sabiendo que tiene a personas de raza negra en su distrito, dijo Karriem. Su historia revisionista no es para nada precisa. Nuestros ancestros no querían ser esclavos.

Sanders no respondió de momento un mensaje dejado por The Associated Press en su buzón de voz.

