Oprah elige "Deacon King Kong" de James McBride para su club

Oprah Winfrey seleccionó Deacon King Kong de James McBride para su club de lectura, se anunció el martes. La novela transcurre en un complejo de viviendas públicas en Brooklyn en 1969 donde el viejo diácono de una iglesia, que está un poco tomado, balea a un narcotraficante. Al mismo tiempo, rinde homenaje a la comunidad en la que el autor pasó su infancia, en un complejo similar.

Quise escribir sobre un mundo al que amo y respeto y cómo aprendimos a llevarnos bien, dijo el autor a The Associated Press en una entrevista telefónica. Teníamos problemas raciales en los 60 y 70, pero no estábamos agarrándonos a golpes. Era un poquito diferente, y la policía no estaba militarizada con todas estas armas de guerra.

Deacon King Kong es el más reciente de una serie de libros seleccionados por Winfrey como parte de su sociedad con Apple desde el año pasado. Títulos anteriores han sido The Water Dancer de Ta-Nehisi Coates y el polémico American Dirt de Jeanine Cummins, entre otros. Su selección previa fue la obra de no ficción Hidden Valley Road de Robert Kolker. La entrevista de Winfrey con McBride se transmitirá en los próximos meses por Apple TV Plus.

El escritor de 62 años ha tenido éxito comercial y recibido elogios de la crítica. Su libro de memorias The Color of Water ha vendido más 2 millones de ejemplares, y su novela histórica The Good Lord Bird ganó el Premio Nacional de Literatura en 2013. Dos años después, recibió la Medalla Nacional de Humanidades por humanizar las complejidades para hablar sobre raza en Estados Unidos.

Pero no esperaba recibir la llamada de Winfrey sobre Deacon King Kong, que se publicó a principios de año.

Nunca pensé que algo así ocurriría con uno de mis libros, dijo sobre la llamada de Winfrey con la que sueñan incontables autores. Hablamos un poco sobre la pandemia, y la locura que es ahora Estados Unidos. Entonces dijo que le gustó ˜Deacon King Kong™ y que era admiradora de mi trabajo previo. Me complació mucho saber que ella conocía mi trabajo.