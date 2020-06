Latifah: Que se vaya Lo que el viento se llevó

la nominada al Oscar Queen Latifah opina que fue una buena decisión.

Dejen que ˜Lo que el viento se llevó™ se vaya con el viento, dijo actriz y cantante galardonada con los premios Emmy, Globo de Oro y Grammy en una entrevista la semana pasada.

Latifah, quien interpreta a McDaniel en la serie de Ryan Murphy para Netflix Hollywood, dijo que la historia detrás del Oscar de McDaniel no es tan brillante como la estatuilla dorada.

No la dejaron entrar al teatro hasta justo antes de que le dieron el premio. Alguien salió y la trajo al auditorio. Ni siquiera le permitieron sentarse ahí. Y entonces tuvo que leer un discurso que fue escrito por un estudio. Sabes que eso no era lo que ella quería decir, señaló la actriz.

Luego, después de eso, todo lo que podía hacer era interpretar el mismo tipo de papeles... así que las oportunidades en esa época y la manera en que aquellos en el poder en ese negocio nos relegaban y nos marginaban y no nos permitían crecer y prosperar después de eso fue simplemente terrible. Y mucho de eso sigue pasando hoy en día.

Latifah habló con The Associated Press mientras promovía su iniciativa Queen Collective, que busca destacar a cineastas femeninas emergentes de color. Abordó la muerte de George Floyd, sus sentimientos sobre el hecho de que los manifestantes usen sus canciones como grito de protesta y más.

Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: ¿Qué opina sobre las protestas tras la muerte de George Floyd?

LATIFAH: Esto no se parece a nada que haya visto en mi vida. Y también el hecho de que esté ocurriendo en todo el mundo. Es hora, ¿sabes? ¡Qué oportunidad la que tenemos ahora! Sólo puedo compararlo a cómo fue para mí cuando era niña, adolescente y veinteañera, a comienzos de los años 90 cuando había apartheid en Sudáfrica y nosotros no estábamos de acuerdo. Los raperos nos levantamos y usamos nuestras voces y todo el mundo usó sus voces.

AP: Vemos que hay empresas estadounidenses y marcas acogiendo el movimiento Black Lives Matter. ¿Le parece que lo hacen porque está de moda o en un esfuerzo sincero para lograr un cambio?

LATIFAH: Creo que es una mezcla. Estamos viendo cosas que se venían desde hace mucho tiempo, y esta es como una mezcla explosiva. Es la tormenta perfecta, por así decirlo, para la oportunidad de que surja el cambio. Así que no deberíamos pararnos, no deberíamos quitar el pie del acelerador. Leí algo que publicó Viola Davis, y terminaba con la frase no quiten el pie del acelerador. Eso se quedó en mi mente y ha sido el eslogan en mi mente todos los días.

AP: En una marcha, los manifestantes cantaron su canción U.N.I.T.Y.

LATIFAH: Desearía que no hubiera perdurado, que se hubiera acabado. Pero tener que decir ama un hombre negro del infinito al infinito, ama a una mujer negra del infinito al infinito"... ˜U.N.I.T.Y.™ (unidad), consigámosla todos juntos. Tuve que decir cosas como esa y todavía tenemos que decirlas. Tengo tantas grabaciones que desearía que ya no fueran apropiadas. Tú sabes, canciones que luchaban por la igualdad de las mujeres, que luchaban para que todos tuviéramos un lugar equitativo en la mesa. Desearía que no tuviéramos que hablar sobre estos temas, pero todavía pasan.

Estoy destrozada por dentro y al mismo tiempo inspirada, y tengo un vigor renovado cada día porque tenemos mucho por hacer. Es un año electoral. Me siento inspirada por los jóvenes ahí afuera.

AP: Este es su segundo año con Queen Collective. ¿Hay algo que haya aprendido o cambiado este año?

LATIFAH: Lo único que se expandió en mi mente es que necesitamos más apoyo y necesitamos hacer más películas. Necesitamos más producción porque lo mismo (ocurrió) el año pasado: pudimos hacer dos películas, (pero) se presentaron 60 propuestas el año pasado¦ Estas increíbles cineastas han demostrado que no sólo cuentan historias únicas, interesantes y geniales, sino historias que necesitan ser contadas. Pero también contratan diversidad detrás de cámara, lo que le da experiencia a la gente.

AP: Billy Porter publicó un video de Instagram en el que dijo que la comunidad negra necesita hacer un mejor trabajo para incorporar a la comunidad LBGTQ en el movimiento Black Lives Matter. ¿Qué opina de esto?

LATIFAH: Estoy 100% de acuerdo. No tenemos el lujo de separarnos unos de otros ahora. El propósito es la inclusión... Deberías ser respetado por quién eres, sin importar quién seas¦ Eso incluye a la comunidad LGBTQ, en especial a nuestras hermanas y hermanos trans que están siendo asesinados en las calles sin más razón que ser quienes son y que alguien decide no me gusta quién eres o quiero atacarte. Eso sencillamente no puede ser.

