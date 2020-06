Brandi Carlile, Brittany Howard encabezan premios Americana

La cantautora Brandi Carlile ha tenido un año productivo que la ha llevado a ser la más nominada en los Americana Honors and Awards por su trabajo como solista, integrante del grupo The Highwomen, productora y compositora.

En las nominaciones anunciadas el lunes para la gala de premiación de septiembre, la artista ganadora del Grammy tiene un total de siete candidaturas, incluyendo a artista del año como solista, y a dúo o grupo del año con The Highwomen, que incluye a Maren Morris, Amanda Shires y Natalie Hemby. La rockera Brittany Howard, quien ha ganado premios Grammy con su banda Alabama Shakes, compite por cinco premios, entre ellos artista del año y álbum del año por su disco en solitario, Jaime.

John Prine, quien murió en abril por complicaciones de COVID-19, está nuevamente nominado como artista del año tras haber ganado el premio en 2018. Tanya Tucker y Yola también fueron nominados en esta categoría.

La Americana Music Association dijo que los ganadores se revelarán en una ceremonia en el Ryman Auditorium de Nashville, Tennessee, el 16 de septiembre, pero agregó que los planes aún están en discusión. La asociación está monitoreando la pandemia y seguirá las indicaciones locales, estatales y nacionales a medida que se acerque la fecha.

Este año las categorías se expandieron de cuatro a cinco nominados excepto por el apartado de canción del año, que tiene seis debido a un empate.

Entre los postulados a álbum del año están el regreso de Tucker While I™m Livin™, producido por Carlile; el álbum debut homónimo de The Highwomen, Country Squire de Tyler Childer, e It™s Still Alright de Nathaniel Rateliff.

