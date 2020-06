México extradita a EEUU a capo del Cártel de Sinaloa

Felipe Cabrera Sarabia, un capo del Cártel de Sinaloa arrestado en 2011 y cercano a Joaquín El Chapo Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos para ser procesado por narcotráfico y asociación para delinquir, informó el domingo la Fiscalía General de la República.

En su comunicado, la entidad no ofrece el nombre completo del extraditado pero un funcionario federal, que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, confirmó a The Associated Press que se trataba de Cabrera Sarabia.

Apodado El Ingeniero, Cabrera Sarabia fue detenido en 2011 por una unidad de operaciones especiales del ejército mexicano en Culiacán, la capital del norteño estado de Sinaloa, adonde había huido desde Durango, la zona serrana donde controlaba el cultivo de marihuana.

A Cabrera Sarabia se le consideraba entonces el jefe de seguridad y uno de los principales hombres de El Chapo, líder de la organización criminal actualmente detenido en Estados Unidos.

En su intento por controlar el cultivo de droga en Durango y Chihuahua, una zona del noroeste mexicano conocida como El Triángulo Dorado, había generado altos índices de violencia con secuestros, extorsiones, entierros clandestinos y quema de negocios y viviendas, según el parte del ejército del momento de la detención.

El narcotraficante había sido requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, Estados Unidos, donde se le acusa de importación de sustancias ilícitas y de ser miembro de una organización criminal.

La entrega de Cabrera Sarabia a las autoridades estadounidenses se realizó en el aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, cercano a la capital.

En sus primeros 15 meses de gobierno, de diciembre de 2019 a marzo de 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se jacta de mantener muy buenas relaciones con Estados Unidos, extraditó a ese país a un total de 93 personas, la mayoría por su presunta participación en organizaciones criminales, narcotráfico o lavado de dinero, según datos de la Cancillería ofrecidos en respuesta a una solicitud de acceso a la información.